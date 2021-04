Rostock

Wer hat beim Impfen das Sagen im Land? Das Gesundheitsministerium macht jetzt deutlich: Die Planungshoheit liegt in Schwerin, nicht bei den Landkreisen und Städten. In einem Schreiben an die Oberbürgermeister und Landräte (liegt der OZ vor) fordert das Ministerium diese nun dazu auf, bei „wilden Aktionstagen“ nicht den gesamten Impfstoff zu verimpfen.

Unterschrieben ist das Papier von Staatssekretärin Frauke Hilgemann. Darin bittet sie zudem „parallele Buchungstools“ wieder einzustellen – obwohl es zum Start dieses Vorgehens grünes Licht aus der Staatskanzlei in Schwerin von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dafür gegeben hatte. Ein solches Buchungstool hatte unter anderem die Hansestadt Rostock kurzfristig eingerichtet, um die vielen Impfstoffdosen schnell unter die Leute zu bringen, nachdem es viel Kritik wegen der stockenden Terminvergabe durch das Land gegeben hatte.

Tausende bekamen unbürokratisch eine Impfung in MV

Über MV-Ticket konnten Impfwillige sich eine Impfung mit Astrazeneca so einfach wie eine Konzertkarte buchen. So konnten innerhalb von wenigen Tagen 2000 bis 3000 Impfungen zusätzlich durchgeführt werden. Die Hansestadt will aber trotz dieses Erfolgs künftig wieder ohne das eigene Buchungstool impfen. „Die ergänzende Buchungsmöglichkeit in Kooperation mit MV-Ticket galt nur für die zusätzlichen Astrazeneca-Termine in der nun zu Ende gehenden Woche“, teilt Rathaussprecher Ulrich Kunze mit.

In dem Schreiben an die Landräte und Oberbürgermeister aus dem CDU-geführten Gesundheitsministerium schreibt Staatssekretärin Frauke Hilgemann zudem von „Parallelstrukturen“ und „Aktionen in den Landkreisen, die eine Terminvergabe erheblich erschweren und zu massiven Irritationen bei der Bevölkerung führen“. So sei es unter anderem zu Doppelbuchungen gekommen.

Sinkende Nachfrage bei 60- bis 69-Jährigen

Vom Erfolg der Aktionen allerdings kein Wort. Auch in Nordwestmecklenburg konnten sich durch Aktionstage zum Impfen, für die kein Termin nötig gewesen war, Tausende spontan und unbürokratisch impfen lassen – fast 2000 Menschen. Ein Erfolgsmodell.

Doch nun will auch der Landkreis Nordwestmecklenburg diese Aktionstage vorerst nicht mehr anbieten. Der Nordwestkreis war Vorreiter beim Impfen ohne Termin. Landrätin Kerstin Weiss (SPD), die sich in weniger als zwei Wochen bei der Landratswahl im Amt bestätigen lassen möchte, hatte vor den Aktionstagen angekündigt, es brauche unkonventionelle Methoden, um die Impfungen an die Leute zu bringen.

Damit ist nun erst mal Schluss. Laut Landkreissprecher Christoph Wohlleben hätten diese Aktionen ihren Zweck erfüllt, was sich in der sinkenden Nachfrage der Impfungen für Menschen zwischen 60 und 69 zeige.

„Allerdings wird am kommenden Mittwoch noch eine Aktion ohne Terminvergabe mit einer geringen Menge Impfdosen auf der Insel Poel stattfinden – diese dient aber hauptsächlich der Erprobung eines mobilen Impfteams in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, das wieder zum Einsatz kommen soll, wenn die Impfstofflieferungen Fahrt aufnehmen“, so Wohlleben.

Meyer: „Impfen in MV ist überbürokratisiert und unterdigitalisiert“

Gegen den Vorwurf des „wilden“ Impfens wehrt sich auch der Landkreis Rostock. Der Landkreis habe immer mit Termin geimpft, teilt Sprecher Michael Fengler mit. Die Aktion bei Karls Erlebnisdorf in Rövershagen sei nicht vom Landkreis, sondern von den Hausärzten organisiert worden.

Dennoch lobt Vize-Landrat und Dezernent für Gesundheit Stephan Meyer (CDU) den Einsatz der Ärzte. Das Impfen müsse in der Pandemie niederschwellig und unkompliziert ablaufen. Nur so könne Tempo beim Impfen gemacht werden.

„Das Impfen in MV ist überbürokratisiert und unterdigitalisiert. Sobald es mehr Impfstoff gibt, müssen Prioritäten aufgehoben werden.“ Stephan Meyer (CDU), Vize-Landrat Landkreis Rostock Quelle: Doris Deutsch

Er kritisiert: „Das Impfen in MV ist überbürokratisiert und unterdigitalisiert.“ Sobald es genügend Impfstoff gebe, müssen seiner Ansicht nach Prioritäten aufgehoben werden. „Weg mit der Priorisierung und Terminisierung“, fordert er.

Auch im Kreis Vorpommern-Greifswald waren die Impfaktionen ein Erfolg: „Im Zuge der drei Sonderimpfaktionen konnten mithin mehrere Tausend Menschen zusätzlich zu den bestehenden Impfangeboten immunisiert werden“, sagt Landkreissprecher Achim Froitzheim.

Laut Gesundheitsministerium sei die offizielle Terminvergabe über die Hotline und das Online-Portal inzwischen ausgebaut worden. Ab dieser Woche sollen Termine nach Registrierung automatisiert vergeben werden.

Von Michaela Krohn