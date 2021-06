Rostock

Kisten hat Udo Nagel noch nicht gepackt – obwohl Rostocks Zoodirektor Ende des Monats in Ruhestand geht. Viel nimmt er in diesen neuen Lebensabschnitt aber nicht mit. Nur den symbolischen Schlüssel für das Darwineum und den kleinen Glaspokal, den es zur Eröffnung des Polariums gab. „Denn diese beiden Großprojekte waren schon echte Meilensteine meiner Amtszeit“, bilanziert Nagel, der insgesamt 43 Jahre im Rostocker Zoo tätig war.

Und das komplett ohne eigenen Computer – im Büro des Zoodirektors ist keiner zu finden. „Dabei war ich sogar mal der IT-Beauftragte hier und habe nach der Wende den ersten Computer überhaupt in den Zoo geholt.“ Er selbst brauche aber keinen Rechner, nutze nur einen kleinen Kalender samt Stift sowie ein Handy. Das Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeitern und besonders seiner Sekretärin sei groß. Sie sei die entscheidende Schnittstelle – und leite nur das zum Chef weiter, was der auch wirklich sehen müsse. „Außerdem wird man als Zoodirektor auch draußen gebraucht.“

Spaziergang mit Sohn und Tigerbaby

Seine Verbindung zum Rostocker Zoo startete 1976 mit einem Praktikum. „Zur Auswahl standen die Kamele und die Großkatzen, da war für mich sofort klar, wohin ich gehe“, erinnert sich der gebürtige Wismarer. Er habe damals zusammen mit anderen Kollegen ein kleines weibliches Tigerbaby per Hand aufziehen dürfen, weil es von der Mutter nicht ausreichend versorgt wurde.

Wie viel Liebe und Pflege ein Säugling braucht, wusste Nagel auch von zu Hause. „1976 ist unser Ältester geboren – es gab Zeiten, da bin ich durch den Zoo gegangen und hatte in der einen Hand den Kinderwagen mit meinem Sohn und an der anderen das angeleinte Tigerbaby“, erzählt er schmunzelnd. Damals sei es auch passiert, dass er vom Zoovirus angesteckt wurde, das bis heute anhält.

Nachfolge wird bei der Klassiknacht öffentlich

Seit 1992 ist Nagel als Chef für Rostocks Tiergarten zuständig und damit „der nach der Wende dienstälteste Zoodirektor in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, wie er stolz erklärt. Die 30 Jahre als Chef vollzumachen, war dennoch nie eine Option. „Ich wollte schon vergangenes Jahr gehen, sollte aber auf Bitten vieler nochmal um fünf Jahre verlängern. Das habe ich nicht gemacht, aber gesagt, dass ich mir noch zehn Monate zum Aufräumen nehme“, erzählt der 67-Jährige.

Ein Arbeitsleben im Dienst des Zoos Udo Nagel wurde 1954 in Wismar geboren. Nach dem Abitur studierte er in Rostock mit Abschluss Diplom-Agraringenieur, Vertiefung Veterinärmedizin. 1976 begann er als Tierpfleger im Rostocker Zoo, wurde stellvertretender Tierpflegeinspektor und später Lehrausbilder. Seit 1987 gehörte er der Direktion an. Mit Gründung der gemeinnützigen Zoo GmbH wurde er im Januar 1992 zum Geschäftsführer und Direktor ernannt. Nagel ist verheiratet und hat vier Kinder.

Und die Zeit werde bis auf den letzten Tag auch genutzt, „so dass ich einen gut aufgestellten und geordneten Zoo übergebe“, so Nagel. Wer ihn beerbt, ist offiziell noch nicht bekannt. Der scheidende Direktor war Teil der Findungskommission, die aus einer großen Zahl von Bewerbern auswählen durfte. Letztendlich entscheidet kommende Woche der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft über den Kandidatenvorschlag. Die Staffelstabübergabe soll im Rahmen der diesjährigen Klassiknacht erfolgen.

Keinen Stein auf dem anderen gelassen

Was Nagel bleibt, sind viele Erinnerungen an besondere Momente. „Die schönste Zeit war die als Tierpfleger“, bilanziert er. Dennoch hätte die Position als Direktor und Geschäftsführer auch ihren Reiz, „weil man dann mitgestalten kann“. Statt Kontakt zu den Tieren hätte er dann aber eher den zu Förderern und Geldgebern pflegen müssen. „Da geht es viel um Vertrauen. Am Anfang bin ich vorn rausgeschickt worden und hinten zur Tür wieder rein.“

Die Hartnäckigkeit habe sich ausgezahlt. Alle Projekte, die er realisieren wollte, seien auch umgesetzt worden. „Wir haben 95 Prozent des Zoos angefasst und umgestaltet, also im positiven Sinn keinen Stein auf dem anderen gelassen.“

Natürlich denke er aber auch gern an besondere Momente mit den Tieren zurück – zum Beispiel die mehr als 50 Geburten von jungen Eisbären. „Die sind von Rostock aus in die ganze Welt vermittelt worden. Es gab zu DDR-Zeiten die bekannte Dompteurin Ursula Böttcher, die hatte mal eine Nummer nur mit Eisbären, die aus dem Rostocker Zoo stammten“, erzählt Nagel.

Mehr als 40 Jahre war Udo Nagel im Rostocker Zoo beschäftigt, die meiste Zeit davon als Direktor und Geschäftsführer. Angefangen hat er aber als Tierpfleger, weshalb im die Großkatzen heute noch besonders am Herzen liegen.

Öffentlichkeitswirksame Ausbrüche von Tieren – wie früher einmal den mehrerer Bären – hätte es in seiner Amtszeit dagegen nie gegeben. „Naja, als der Elch-Mann mal sein Weibchen im Streit auf die Schippe nahm und über die Gehege-Grenze befördern wollte – da haben wir dann von der anderen Seite gegengehalten“, berichtet er schmunzelnd.

Für einen größeren Schreck sorgte dagegen ein Eisbär, der auf dem Rückweg von der Tierklinik in den Zoo früher aus der Narkose aufwachte als geplant. „Da gab es plötzlich eine Bewegung auf der Pritsche des Wagens und der Bär schaute mit offenen Augen in den Barnstorfer Wald“, erzählt Nagel. Mit vereinten Kräften sei es aber gelungen, den dösigen Koloss zum kurzen Weiterschlafen zu bewegen.

Nagel zur Kritik: Zoo dient dem Artenschutz

In seiner langen Amtszeit hatte Nagel natürlich auch mit Kritikern zu tun. „Aber wir machen den Zoo für die Menschen, damit sie begreifen, was in der Natur passiert. Unsere Tiere, die immer im Mittelpunkt stehen, werben für ihre Artgenossen in freier Wildbahn und deren Schutz.“ Der Rostocker Zoo leiste dabei einen wichtigen Beitrag, gerade auch, wenn es um Information und Aufklärung geht. „Der Klimawandel macht nicht vor Grenzen halt. Es betrifft uns auch, wenn in Brasilien der Regenwald brennt“, so Nagel.

Im Ruhestand wartet jetzt erst einmal Urlaub – der erste seit mehr als einem Jahr. In Lettland, der Heimat von Nagels Frau, hat das Paar zusammen mit Freunden einen alten Bauernhof ausgebaut und will dort vier Wochen bleiben. Zeit genug, den immer höher gewachsenen Bücherberg – vor allem Historisches und Familiensagen – abzuarbeiten. Da Udo Nagel auf Arbeit mehrere Tausend Tiere hatte, gab es zu Hause schon länger keine eigenen mehr. Möglich, dass sich das in der Rente ändert. „Vielleicht fange ich wieder mit einem Aquarium an“, blickt er voraus.

Und natürlich will der scheidende Zoochef viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Zum „Wolfsrudel“, wie er es liebevoll nennt, gehören mittlerweile immerhin sieben Enkel im Alter zwischen fünf Monaten und zwölfeinhalb Jahren. Auch Reisen gehören zu seinen Ruhestandsvorhaben, Vietnam stünde weit oben auf dem Wunschzettel.

Bei allen bisherigen Urlauben hätten auch immer Zoobesuche mit auf dem Plan gestanden. Um sich in den Tierparks auf aller Welt Inspiration für zu Hause zu holen. So wurde der Jellyfish-Planet im Polarium nach einem Vorbild aus Tokio gefertigt.

Masterplan mit neuen Arten

Dass er mal entschleunigt und ohne Dienstblick durch Zoos spaziert, müsse er erst noch lernen, sagt Nagel. Doch er ist zuversichtlich, dass er das schafft – und als Rentner mal das tun kann, was als Direktor fast nie möglich war: entspannt im Rostocker Zoo auf einer Bank sitzen und die Tiere bestaunen.

Vielleicht sind dort auch bald ein paar neue Arten zu sehen. Denn zu den letzten Amtshandlungen Nagels zählte die Erstellung eines Masterplanes, wie es mit dem Zoo weitergehen könnte. „Ich würde mir ja Koalas wünschen“, blickt der scheidende Zoochef voraus. Gut möglich, dass auch seine Vorliebe für Großkatzen in den Plan Einzug gehalten hat. Details will Udo Nagel schon kommende Woche präsentieren.

Von Claudia Labude-Gericke