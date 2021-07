Daisy, Egoli, Susi und Co. - Umzug steht an: Robben des Rostocker Zoos erhalten Ausweichquartier in Warnemünde

Die Planungen für die neue Robbenanlage im Rostocker Zoo laufen auf Hochtouren und ein wichtiger Baustein ist bereits gesichert: Denn die Tiere werden es für die Zeit des Umbaus gut haben. Im Marine Science Center Hohe Düne erhalten sie ein eigenes Becken und Betreuung von ihren bekannten Pflegern.