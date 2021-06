Viel Zeit ist nicht mehr: Ende des Monats geht Rostocks langjähriger Zoo-Chef Udo Nagel in Rente. Nach einem mehrmonatigen Auswahlverfahren steht nun fest, wer seinen Posten einnimmt.

In seinem Büro hat Zoo-Direktor Udo Nagel verschiedene Erinnerungsgegenstände stehen. Die meisten will er seinem Nachfolger überlassen. Den Stein zur Eröffnung des Polariums will er aber mitnehmen. Quelle: Ove Arscholl