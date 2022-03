Rostock

Es sind unter anderem die Maßnahmen des Artenschutzes, die Qualität der Häuser und Anlagen sowie die Investitionen, die den Rostocker Zoo erneut an Europas Spitze brachten: Experte Anthony D. Sheridan hat zum dritten Mal in Folge den Rostocker Tierpark als besten Zoo Europas gekürt. Am Dienstag übergab er den „Best European Zoo Award“ vor dem Polarium an die Zoodirektion.

„Vor allem bin ich stolz auf unsere Mannschaft. Wir alle wissen, welche Leistung dahinter steckt“, sagt Zoodirektorin Antje Angeli. „Es geht darum, den Zoo ständig weiterzuentwickeln und immer tolle Ideen zu haben,“ so die Direktorin.

Der Preis für den Rostocker Zoo Quelle: Frank Söllner

Mehr als 100 Zoos aus rund 30 europäischen Ländern wurden in den verschiedene Kategorien bewertet. Die drei Hauptkategorien im Zooranking sind „Besucher“, „Bildung und Naturschutz“ sowie „Wirtschaftliche und organisatorische Faktoren“.

In allen drei Faktoren konnte sich der Zoo Rostock verbessern. Insgesamt hat er 201 von 282 möglichen Punkten erreicht. Er ist mit 38 anderen europäischen Zoos Teil der Gruppe B mit 500 000 bis eine Million Besuchern.

Rostocker Zoo punktet vor allem beim Artenschutz

Nach Angaben von Sheridan punktet der Rostocker Zoo vor allem im Hinblick auf den Artenschutz. „Der Zoo sammelt sehr viel Geld für den Artenschutz. Das war vor fünf Jahren noch nicht der Fall“, erinnert sich der Experte. „Der Zoo hat außerdem eine ganz klare Vision, wohin sie wollen und was die Prioritäten sind“, sagt Sheridan.

Zooanalyst Anthony D. Sheridan übergab die höchste Auszeichnung für europäische Zoos. Quelle: Frank Söllner

Zoodirektorin Angeli ist auf das Artenschutz-Kriterium besonders stolz. „Im Natur- und Artenschutz haben wir uns sehr gut weiterentwickelt. Auch unterstützen wir Projekte, die den Artenschutz auch draußen im Freiland fördern“, berichtet Angeli.

Tourismusverband MV: „Der Zoo ist ein Superlativ“

Auch der Tourismusverband MV freut sich über die Auszeichnung – es sei ein „Lichtblick in schwierigen Zeiten“, so Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. „Der Zoo ist ein Superlativ – nicht nur als bester Zoo Europas, sondern auch als beliebtes Ausflugsziel für Familien“.

In diesem Jahr sind wieder besondere Angebote für Besucher mit Kindern geplant. „Wir werden beispielsweise einen Kinderflohmarkt veranstalten, wo Kinder selbst ihre Sachen verkaufen können“, erzählt Angeli. Auch die „altbekannten Feste“ wie das Zoofest, Zoonacht, die Klassiknacht oder die Jazznacht sollen wieder stattfinden.

Ferner plane der Zoo gerade die neue Robbenanlage. „Auch die Spielplätze sollen verbessert werden und unsere Infrastruktur – wie die Gastronomie oder sanitären Anlagen – werden immer überarbeitet“, sagt die Direktorin. Preiserhöhungen solle es in diesem Jahr keine geben.

Madsen: „Der Zoo ist stückweit auch das Gesicht der Stadt“

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) nahm an der Preisverleihung teil. „Absolut verdient“, sagt er über die Auszeichnung. „Der erste Platz ist kein Geschenk. Das muss man sich hart erarbeiten.“ Dass der Zoo zum dritten Mal in Folge die Top-Platzierung erhalten hat, zeige die kontinuierliche Arbeit. Der Zoo sei ein Stück weit auch das Gesicht der Stadt.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen spricht sich für kostenlosen Eintritt für ukrainische Flüchtlinge aus. Quelle: Frank Söllner

Abgesehen von den Plänen für Besucher und Tiere plane der Zoo zudem eine besondere Aktion für ukrainische Flüchtlinge. Sie sollten laut Madsen freien Eintritt im Zoo bekommen. Das Problem: die derzeitig geltenden Corona-Regeln. Trotz der Lockerungen gilt im Rostocker Zoo noch bis Samstag die 2G-Regelung. Im Polarium – also einem Innenbereich – greift außerdem die 2G-plus-Regel sowie die FFP2-Maskenpflicht.

Das sind Maßnahmen, für die der Oberbürgermeister wenig Verständnis hat. „Eine solche humanitäre Krise, ein offener Park und Menschen, die Luft und Frieden benötigen: Wir müssen die Rahmenbedingen schaffen, dass die Menschen hierher kommen. Wir würden sie selbstverständlich vor Ort testen“, so Madsen.

Ab Sonntag werden einige Corona-Regeln gelockert, dann gilt im Rostocker Zoo voraussichtlich 3G und Maskenpflicht in Innenräumen.

Zoo Münster belegt zweiten Platz

Nicht abschrecken von den Corona-Regeln ließ sich eine junge Mutter, die mit ihrem fast zweijährigen Sohn am Dienstag den Zoo besuchte. Ihrer Meinung nach habe der Rostocker Zoo die Auszeichnung verdienst. „Es ist einfach eine schöne Symbiose aus Spielbereichen, Tieren und artgerechter Haltung“, so Laura Rückheim. Der Zoo sei sehr schön interaktiv und familiär – nicht zu groß und nicht zu klein.

Den zweiten Platz in der Gruppe B belegt der Zoo Münster, gefolgt von den Tiergärten in Colchester in England. Bei den Zoos in der Kategorie mit über eine Million Besuchern jährlich führt der Zoo Wien vor Leipzig und Zürich.

Von Julia Kaiser