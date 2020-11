Zoo Rostock senkt Eintrittspreise im November: Was jetzt noch geöffnet hat

Rostock

Der Rostocker Zoo hat sich auf die neuen Corona-Regeln während des Lockdowns im November eingestellt. Einige Angebote stehen nicht zur Verfügung, zudem gelten andere Eintrittspreise.

Wie der Tierpark bekannt gab, bleiben alle Außenbereiche geöffnet – auch die begehbaren Außenanlagen wie die Seevogelvoliere und die Streichelgehege bei den Lamas und Zwergziegen sowie die Spielplätze. Die Tierhäuser, allen voran die Affen- und Tropenhalle Darwineum und das Eisbären-Haus Polarium sind für Besucher gesperrt. Alle Schaufütterungen sind abgesagt.

Auch die beiden Restaurants sind geschlossen. Lediglich die Außenstandorte wie die Grill-Hütte und die Fisch-Hütte, die je nach Wetter und Besucherzahlen Snacks und Getränke zum Mitnehmen anbieten, sind geöffnet. In allen Innenbereichen, so unter anderem in den Zoo-Shops und Toiletten, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Das sind die neuen Eintrittspreise

Seit diesem Montag gelten zudem andere Eintrittspreise. Erwachsene zahlen 12 Euro (statt 17,50 Euro) und Kinder ab vier Jahren 5 Euro (statt 10 Euro); der ermäßigte Eintritt beträgt 7 Euro (statt 13,50 Euro).

„Wir freuen uns sehr, dass unsere weitläufigen Parkanlagen und der Zoo auch im November für Spaziergänge von Familien mit Kindern oder Senioren offenstehen“, sagte Zoodirektor Udo Nagel. „Wir appellieren an unsere Gäste, die ausgewiesenen Abstands-, Kontakt- und Hygieneauflagen strikt einzuhalten.“

Mitarbeiter werden von Corona-Gegner beleidigt

Am schulfreien Montag, dem ersten Tag des bundesweiten Corona-Lockdowns, konnte sich der Rostocker Zoo über reichlich Besucher freuen. „Die Menschen haben das Angebot angenommen, sie genießen den Herbst“, sagte Zoodirektor Udo Nagel. Der Lockdown erhöhe allerdings die finanzielle Belastung für den Zoo, sagte Nagel. Die Verluste vom ersten Lockdown im Frühjahr seien trotz des positiv verlaufenden Sommers noch nicht ausgeglichen.

Zudem sei das Personal einer größeren Belastung ausgesetzt. Immer wieder komme es vor, dass Menschen böse und beleidigend reagieren, wenn sie von den Mitarbeitern auf Maskenpflicht und Abstandspflicht hingewiesen werden. „Das hat eine lang anhaltende emotionale Wirkung.“

Von OZ