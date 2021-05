Zooverband hält Testpflicht für problematisch

Schwerin

Der Landeszooverband übt Kritik an der Testpflicht für den Besuch der Zoo-Innenbereiche. Die Umsetzung sei nicht praktikabel und führe zu erheblichen Einschränkungen, teilte der Verband am Freitag in Schwerin mit. Seit Freitag dürfen landesweit auch die Innenbereiche von Zoos, Tierparks sowie botanischen Gärten wieder Gäste empfangen, allerdings müssen die Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen. Für die Außenanlagen ist dies nicht notwendig.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Landeszooverband Mecklenburg-Vorpommern hatte bereits im Vorfeld der entscheidenden Kabinettssitzung appelliert, den Zugang zu den Häusern auf das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung zu beschränken und auf die Problematik der erforderlichen Tests hingewiesen“, hieß es in der Mitteilung. Wegen der Kontrollen und Testungen an den Eingängen zu den Tierhäusern bildeten sich längere Schlangen, bemängelte Tim Schikora, Vorsitzender des Landeszooverbandes sowie Direktor des Schweriner Zoos. Der zusätzliche Personalaufwand werde von den Zoos kaum zu leisten sein.

Von RND/dpa