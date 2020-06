Stefan Leyh moderiert das NDR-„Nordmagazin“. Seinen 30 Minuten Sendezeit geht ein langer Arbeitstag voraus. Was vor der Sendung passiert, wie ihm eine kleine Holzfigur hilft und welche Momente heikel sind, verrät er in Teil 1 der neuen OZ-Serie „Zeig mir deinen Schreibtisch, und ich sag dir, wer du bist“.

