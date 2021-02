Menschen - Zu Hause in New York: Wie diese Anklamerin eine neue Heimat in den USA fand

Seit 2008 arbeitet Susanne Krüger aus Anklam für die weltweit agierende Hilfsorganisation Metro World Child. Ihr Hauptarbeitsplatz: New York. Was sie dort genau macht und wie sie die Corona-Krise in den USA erlebt hat.