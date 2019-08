Hunderte Menschen sitzen jedes Jahr in Mecklenburg-Vorpommern in Haft, weil sei Geldstrafen wegen Schwarzfahren oder Fahrens ohne Führerschein nicht bezahlen konnten. Die Haftkosten gehen in die Millionen und übersteigen die Geldstrafen um ein Vielfaches. Linke und Grüne würden die Ersatzstrafen gern abschaffen, doch es gibt Widerstand.