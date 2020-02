Zu gut für die Tonne: Diese Rostocker retten Lebensmittel mit einer App

Rostock

Frische Brötchen, Salate, Kartoffelgratin, Braten oder Kuchen – beim Brunchbüfett im Rostocker Ratskeller stehen die Tische voller Leckereien. Die Gäste können sich an den warmen und kalten Köstlichkeiten sonntags so richtig satt essen. „Trotz guter Planung bleibt aber immer etwas übrig. Und es tat uns weh, dass wir das immer wegschmeißen mussten“, sagt Karl Siegert, Inhaber des Restaurants.

Seit vergangenem Jahr beteiligt sich der Ratskeller deshalb an einer dänischen App namens „Too good to go“: Lebensmittel, die noch zu gut zum Wegschmeißen sind, werden übers Handy zu einem reduzierten Preis an die Kunden gebracht.

Frühes Buchen lohnt sich

Beim Ratskeller bedeutet das, dass sich Kunden für 3,90 Euro im Voraus einen der limitierten Gutscheine buchen. Gegen 14.30 Uhr, also wenn die Vollzahler-Gäste fertig sind, können die App-Kunden dann vorbeikommen und sich an dem bedienen, was übrig ist. „Sie sollten nur eigene Gefäße mitbringen, damit es wirklich nachhaltig ist“, sagt Siegert.

„Too good to to“ – so geht es Die App ist sowohl für Apple als auch Android verfügbar. Nutzer können sich leicht registrieren – über Facebook oder mit der Mailadresse. Bezahlt wird per Paypal oder Kreditkarte. Bei der Auswahl der Angebote sollte man schnell sein, denn vieles ist schnell weg. Nach dem Bezahlen gibt es einen Code für die Abholung, die zu der Zeit erfolgt, die vom Laden oder Restaurant angegeben wurde. Die Mahlzeiten kosten im Schnitt drei Euro. Von diesem Betrag wird ein Teil als Provision zur Finanzierung der App behalten, den Rest bekommen die Anbieter der Waren. Bei der App handelt es sich um ein dänisches Startup aus dem Jahr 2016. Die Idee hatte Klaus B. Pedersen. Mittlerweile machen deutschlandweit 4285 Betriebe mit. Laut Unternehmensangaben sind in Deutschland 3,2 Millionen Nutzer registriert.

Abgegeben wird wirklich nur das, was übrig ist. „Wir legen nichts nach, das wäre ja absolut nicht Sinn der Sache.“

Esther Schmidt hatte Glück und konnte sich einen Abholcode für den Ratskeller sichern. Vom Speisenangebot ist sie begeistert. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Esther Schmidt hat das Angebot am Sonntag zum ersten Mal genutzt. „Ich habe die App erst seit einer Woche und oft waren die Coupons schon weg oder das Angebot zu weit entfernt“, so die junge Frau aus der KTV. Grundsätzlich sei das Installieren und Buchen über die App ihrer Meinung nach super unkompliziert.

Auch vom Angebot des Ratskellers war die Rostockerin beeindruckt. „Das ist schon überwältigend, was es hier noch gibt, sowohl an warmen als auch an kalten oder süßen Sachen“, sagte sie nach einem ersten Blick über das Büfett.

Sonntags gibt es schon App-Stammgäste

Der Rostocker Ratskeller-Chef freut sich, dass die Lebensmittelverschwendung mithilfe der App eingedämmt werden kann und sowohl die Nutzer als auch er davon profitieren. „Wir haben auch schon die Teilnehmerzahl erhöht, mal mit zwei angefangen und bieten jetzt zehn Portionen an. Es gibt sogar schon Stammgäste, sagt Siegert.

Für ihn als Unternehmer gehe es bei der App aber nicht um Gewinn, sondern um die bestmögliche Nutzung der Ressourcen. Von den 3,90 Euro, die die Kunden zahlen, behält „Too good to go“ einen Teil als Provision zur Finanzierung der App, der Rest geht an die Anbieter der Lebensmittel. Aktuell gibt es deutschlandweit schon mehr als 4000 Restaurants, Supermärkte oder Bäcker, die mitmachen.

E-Center setzt auf Überraschungstüten

In der Hansestadt machen neben zwei bis drei weiteren Restaurants vor allem Bäcker mit. Jüngster Rostocker-Zugang bei der App ist der Warnow-Park in Lütten Klein. Das Center verfügt über Norddeutschlands größtes E-Center und damit einen Lebensmittelanbieter, bei dem immer etwas übrig bleibt. „Ich habe die Idee der App an Edeka herangetragen und bin dort auf Begeisterung gestoßen“, freut sich Center-Manager Frank Middendorf.

Frank Middendorf, Centermanager vom Warnow-Park, und Edeka-Mitarbeiterin Doreen Roß zeigen eine Überraschungstüte, die über die App „Too good to go“ gekauft werden kann. Sie enthält Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum kurz bevorsteht. So soll der Verderb von Lebensmitteln reduziert werden. Quelle: Ove Arscholl

Seit Januar können Kunden eine limitierte Überraschungstüte bestellen und abends an der Infotheke vom E-Center abholen. „Die Waren haben einen Wert von mehr als zehn Euro, die Tüte kostet aber nur 3,90 Euro“, so Middendorf.

Schwer verkäuflich – aber noch voll genießbar

Was drin ist, sei täglich anders und könne von den Kunden nicht beeinflusst werden. „Es sind sowohl frische Lebensmittel, als auch solche, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen oder kleine Transportschäden haben“, erklärt er. Alle Waren seien für den Händler schwer verkäuflich, aber noch völlig genießbar – eben zu gut für die Tonne.

„Too good to go“ – diese Rostocker machen mit In der Hansestadt und dem nahen Umland sind aktuell zehn Betriebe bei der App registriert. Nutzer können dabei zwischen Bäckern, Supermärkten und Restaurants wählen. Im Ratskeller Rostock gibt es das, was vom Sonntagsbrunch übrig bleibt. Auch im Café Käthe können Lebensmittelretter sich an dem bedienen, was vom Frühstücksbüfett nicht verzehrt wurde. Eigene Boxen zum Transport des Essens sollten dafür mitgebracht werden. Im Lütten Kleiner China-Restaurant Peking Ente gibt es dagegen die Möglichkeit, abends vorbeizukommen. Ab 21 Uhr kann hier abgeholt werden, was vom Abendbüfett bleibt. Auch das vegane Restaurant Grüne Kombüse ist bei der App dabei – mit den Resten des Mittagstisches. Von den Bäckerei-Filialen sind mehrere der Lila-Bäcker-Kette dabei: die aus Warnemünde, in der Stockholmer Straße, Hinrichsdorfer Straße, Warnowallee sowie die in Dummerstorf. Der Real-Markt im Ostsee Park Sievershagen bietet Obst und Gemüse an. Beim E-Center im Warnow Park wissen die Kunden nicht, was sich in den Überraschungstüten befindet – es können sowohl Frischwaren sein als auch abgepackte Lebensmittel, die nahe am Mindesthaltbarkeitsdatum sind.

Seitdem sie bei der App mitmachen, verfolgt Middendorf auch die Bewertungen der Nutzer. „Und die sind positiv, auch wenn mancher vielleicht mal etwas in der Tüte hat, was ihm nicht schmeckt.“

Aktuell wäre das Überraschungstüten-Angebot auf sieben Stück pro Tag begrenzt. „Wir müssen sehen, wie sich das noch entwickelt, wir sind ja erst so kurz dabei“, sagt Middendorf. Für ihn sei aber wichtig, dass auch die karitativen Organisationen nicht unter der neuen Form der Lebensmittel-Rettung leiden.

Tafel-Chefin: „Wir haben nie genug Ware“

Darauf hofft auch Beate Kopka, Chefin der Rostocker Tafel. „Grundsätzlich finde ich die Idee der App super, was zum Beispiel die Restaurants betrifft“, sagt sie. Bereits gekochte Lebensmittel dürften vom Tafel-Team sowieso nicht abgeholt werden. „Und bevor man es wegschmeißt, ist so etwas doch eine tolle Lösung, die ich auch selbst nutzen würde.“ Auch bei den Bäckern könne sie schon auf verlässliche Rostocker Partner zählen, welche sie regelmäßig unterstützen.

Sollten aber zunehmend Rostocker Supermärkte mitmachen, sieht Kopka eine Gefahr für die Versorgung der tatsächlich Bedürftigen. „Denn wir haben nie genug Ware. Die Zahl der Menschen, die zu unseren Ausgabestellen kommen, steigt auch wieder“, weiß die Tafel-Chefin. Vor allem Wurst, Fleisch und Molkereiprodukte seien immer knapp. Teilweise fährt das Team weite Strecken, um solche Lebensmittel für die Weitergabe an Bedürftige abzuholen.

„Wenn die Supermärkte mehr diese App bedienen als uns, dann kriegen wir ein Problem. Im schlimmsten Fall müssten wir dann Ausgabestellen zusammenlegen“, so Kopka.

Warnow Park-Chef Frank Middendorf verspricht, dass es so weit nicht kommen wird. Die App sei für ihn eine Ergänzung und kein Ersatz für die Unterstützung der lokalen Tafel. Denn grundsätzlich wollten ja alle das Gleiche: „ Lebensmittel sind heilig, deswegen sollten wir sie nicht verschwenden.“

Von Claudia Labude-Gericke