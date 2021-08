Zu teuer oder zu billig: Was darf Urlaub in MV kosten?

Rostock

Die Tourismusbranche in MV steuert auf einen neuen Monatsrekord zu: Für den August 2021 rechnen die Gastgeber mit noch einmal zehn Prozent mehr Auslastung als im schon sehr erfolgreichen Vorjahresmonat. Im August 2020 waren fast sechs Millionen Übernachtungen gebucht worden.

Im Juli 2021 lag der Zuwachs bei sechs Prozent. Dem steht allerdings im gesamten ersten Halbjahr ein Einbruch von 44 Prozent bei den Übernachtungen und sogar von 55 Prozent bei der Zahl der Gäste entgegen.

Lockdown hat Branche zugesetzt

Bei der Zwischenbilanz für 2021, die am Mittwoch in Warnemünde vorgestellt wurde, zogen die Teilnehmer daher auch sehr durchwachsene Schlüsse: „Es war bislang ein äußerst schwieriges Jahr. Die fünf Monate Lockdown haben der Branche massiv zugesetzt“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU), ergänzte aber auch: „Jetzt sind wir in einer Phase, in der wir wieder deutlich zulegen können.“

Ein wichtiger Faktor im Aufholprozess seien die Preise, meinte der Minister: „Entscheidend wird sein, die Preise zu halten.“ Im vergangenen Jahr seien sie branchenweit um zehn Prozent gestiegen, und auch 2021 setze sich der Aufwärtstrend fort.

Erschwinglich für Familien

In MV machten nicht nur Gutverdiener Ferien: „MV ist ein Familienurlaubsland. Da quellen die Geldbeutel nicht über. Auch Familien müssen sich weiterhin einen Urlaub leisten können.“

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, meinte dagegen: „Wir müssen bei der Wertschöpfung deutlich selbstbewusster werden.“ In anderen Regionen seien etwa regionale Produkte deutlich teurer als in MV.

Schnitzel zum Schleuderpreis

Zwei Wiener Schnitzel werden serviert. Quelle: CHRISTIAN BRUNA/dpa

Hier würden teilweise immer noch ein Doppelzimmer für 35 Euro vermietet und in Gaststätten ein Schnitzel für 6,50 Euro angeboten. „Nur mit mehr Wertschöpfung sind auch höhere Löhne in der Branche möglich“, so Schwarz.

Die Gewerkschaft NGG hatte zuletzt den Manteltarifvertrag gekündigt, um bessere Konditionen für die Beschäftigten in der Gastrobranche zu erkämpfen. Diese kämpft mit einem erheblichen Personalmangel.

Preis muss zum Produkt passen

Rüdiger Voßhall, Vorstand des Campinganbieters Regenbogen AG, meinte ebenfalls, die Preise in MV seien im europäischen Vergleich relativ niedrig. „Da ist noch Platz nach oben.“ Die Preise müssten jedoch gerechtfertigt sein: „Ich hatte noch nie eine Rückmeldung von Gästen: ,Ihr seid zu teuer.’, nur: ,Ihr seid zu teuer für das, was wir erlebt haben.’ Wenn das Erlebnis stimmt, können auch die Preise höher ausfallen.“

Insgesamt habe der Campingbereich von der Corona-Pandemie profitiert, sagte Voßhall. „Die meisten Camper sind nur im eigenen Auto, in den eigenen vier Wänden und in der Natur unterwegs.“ Allerdings habe der holprige Start in die Saison Probleme bereitet, die bis heute andauerten.

Weinende Mitarbeiter

Die Landesregierung hatte relativ kurzfristig beschlossen, den Tourismus nach dem Lockdown am 14. Juni wieder zu öffnen und diesen Termin dann wegen der guten Entwicklung der Inzidenz noch kurzfristiger vorgezogen. „Damit war das Chaos perfekt: Wir mussten innerhalb kürzester Zeit 3000 Buchungen stornieren, umbuchen oder Gutschriften anbieten“, erinnert sich Voßhall. „Wir haben immer noch damit zu tun, die Gäste wieder einzufangen.“ Die Anwaltskosten beliefen sich auf mehrere Tausend Euro.

Das habe auch zu emotionaler Belastung geführt: „Die Zündschnur bei Gästen und Mitarbeitern ist kürzer geworden“, meinte Voßhall in Anspielung auf eine Bombe, die schnell hochgeht. „Die Gäste hatten nach dem langen Lockdown eine extrem hohe Erwartungshaltung.“ Manche Schreiben von entnervten Kunden seien so beleidigend gewesen, dass Mitarbeiter in Tränen ausgebrochen seien.

Von Axel Büssem