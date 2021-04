Rostock

Kinderärzte befürchten zukünftig mehr Allergien. Der Grund: Kinder und Jugendliche werden immer mehr von Keimen ferngehalten. Seitdem sie wegen der Pandemie in der Schule stundenlang eine Maske tragen müssen und aufgefordert werden, sich die Hände zu desinfizieren und Kontakte zu meiden, wird die Wahrscheinlichkeit Allergien zu entwickeln noch höher. „Wenn unsere Umgebung immer sauberer wird, führt das zu einer Steigerung der Allergierate“, sagt der Güstrower Kinderarzt und Sprecher des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte, Steffen Büchner (42).

Dieser Trend zeichne sich aber schon seit mehreren Jahren ab. „In allen Reinigungsmitteln im Haushalt beispielsweise ist Desinfektionsmittelanteil“, sagt der Facharzt. Er schätzt, dass sich das erhöhte Allergieaufkommen durch die Masken und vermehrte Desinfektion wegen des Virus bei den Heranwachsenden aber erst in drei bis fünf Jahren zeigen wird.

Auseinandersetzung mit Keimen verschiebt sich nur

Prof. Dr. med. Carl Friedrich Classen von der Rostocker Kinder- und Jugendklinik Quelle: Unimedizin Rostock

Prof. Dr. med. Carl Friedrich Classen von der Rostocker Kinder- und Jugendklinik weiß aus Studien, dass Kinder, die beispielsweise auf einem Bauernhof aufwachsen und unter anderem viel mit Tierhaaren in Berührung kommen, seltener an Allergien erkranken. „Aber der Mensch ist zu individuell, um das zu verallgemeinern“, betont der 58-jährige Krebsspezialist. Wichtig sei auch die Genetik. So ist erwiesen, dass Kinder häufiger Allergien entwickeln, wenn eins der Elternteile oder gar beide auch allergisch sind.

Die Befürchtung vieler Eltern, dass das Immunsystem der Kinder sich durch das Fernhalten von Keimen durch die Maske, Vermeidung von Kontakten und viel häufigeres Händewaschen nicht ausreichend entwickelt, ist laut den Ärzten unbegründet. „Die Auseinandersetzung des Immunsystems mit den Keimen verschiebt sich nur“, sagt Classen.

Jeder Keim schult das Immunsystem

Er verweist auf Studien, in denen anhand des Kita-Besuchs in der ehemaligen DDR und Westdeutschland untersucht wurde, wie sich das Immunsystem entwickelt. So wurden Kinder in der DDR zum Teil schon mit wenigen Monaten in einer Einrichtung betreut und sind somit schon frühzeitig mit vielen Krankheitserregern in Berührung gekommen. Kinder in der damaligen Bundesrepublik dagegen vergleichsweise spät mit etwa drei Jahren.

„Aber im späteren Leben hat das in Bezug auf das Immunsystem keine Auswirkungen. Die Immunisierung verschiebt sich zeitlich nur“, sagt Classen. Heißt: Wer im Kleinkindalter viele Infekte durchgemacht hat, hat mit großer Wahrscheinlichkeit Glück, als Schulkind selten bis gar nicht mehr an Infekten zu leiden.

Steffen Büchner, Kinderarzt in Güstrow und Sprecher des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte Quelle: Ove Arscholl

Das kann auch Steffen Büchner aktuell bestätigen: „Die Infekte haben sich durch den Lockdown und die damit verbundene Schließung der Betreuungseinrichtungen nur verschoben.“ Mit jedem Keim werde das Immunsystem geschult. Werde es zeitweise – etwa durch einen Lockdown – geschont, bedeute das aber nicht, dass das Immunsystem seine Fähigkeit verliert, den Körper vor Bakterien und Viren zu schützen.

Classen betont aber auch: „Viel hilft nicht viel – ganz viele Infekte sind auch ein Stresstest fürs Immunsystem.“ Als Vergleich nennt er Sport. Mache ein Mensch, zu viel Sport, ist er total k. o. Mache er gar keinen Sport, ist er auch schlapp.

Der Mediziner rät deshalb zum richtigen Mittelmaß. „Das Wichtigste sind eine normale und ausgewogene Ernährung, Schmutz und den Kontakt mit anderen Kindern kann man ja auch gar nicht so genau steuern. Vieles ist auch einfach Zufall“, rät der Fachmann zur Gelassenheit.

Von Stefanie Adomeit