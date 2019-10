Plastik-Problem auf Friedhöfen in MV: Der letzte Gruß ist Sondermüll

Rostock

Der letzte, stille Gruß an einen geliebten Menschen – er wird für die Friedhofsverwaltungen in MV immer häufiger zum kostspieligen Problem: Weil nicht mehr nur Blumen, sondern auch Plastik-Kränze auf den Gräbern landen, droht nun ein generelles Plastikverbot auf den Gottesackern in MV. Denn das Rostocker Grünamt zum Beispiel muss den kompletten Grün-Abfall der städtischen Friedhöfe jetzt als Sondermüll statt als Kompost entsorgen. So hat es das Land angeordnet. „Seit Jahren nimmt der Plastikmüll auf den Friedhöfen zu. Wir müssen etwas dagegen tun“, sagt Amtsleiterin Ute Fischer-Gäde.

Sondermüll macht Friedhöfe teurer

Schleifen am Trauerkranz, künstliche Blumen, Ewigkeitslichter und kompletter Grabschmuck aus Kunststoff: „Seit gut fünf Jahren müssen wir leider feststellen, dass immer häufiger Plastik auf den Gräbern landet“, sagt Rostocks Grünamtschefin Fischer-Gäde. Warum und weshalb – das kann die Hansestadt nicht sagen. Aber: „Die natürlichen Gestecke sind auf dem Rückmarsch.“ Zusammen mit dem Grünabfall landeten die letzten Grüße bisher auf einem Lagerplatz, wurden dann zu einer Kompostieranlage gefahren.

Das hat das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt nun verboten: Rostock darf den Abfall von Gräbern künftig nicht mehr zusammen mit dem Grünschnitt und der Rasenmahd aus den Parkanlagen lagern. Zudem muss die Stadt fast 1000 Tonnen mit Plastik verunreinigter Grünabfälle als Sondermüll entsorgen lassen – für mehr als 110 000 Euro. „Die Abfälle von den Friedhöfen per Hand zu sortieren, ist nicht bezahlbar. Und Maschinen, die das erledigen könnten, gibt es nicht“, sagt Fischer-Gäde. Folge: Rostock wird die Kosten für die teurere Entsorgung auf die Friedhofsgebühren umlegen müssen. Wie teuer das wird, ist noch offen.

Plastikverbot auf dem Gottesacker

Die Hansestadt denkt bereits über ein Plastikverbot auf ihren Friedhöfen nach. „Wir wollen an die Vernunft der Bürger appellieren, aber wir brauchen Restriktionen“, so die Amtsleiterin. Auch aus Stralsund heißt es: „Über ein Plastikverbot nachzudenken, ist durchaus ein Ansatz“, so Stadtsprecher Peter Koslik. In Bergen auf Rügen wollen die Verantwortlichen noch nicht so weit gehen: „Jeder Friedhof in Deutschland hat dieses Problem. Aber wer soll ein Verbot kontrollieren?“, fragt Silvia Hampel, die Verantwortliche für die Friedhöfe der evangelischen Kirchengemeinde. In der „Insel-Hauptstadt“ sortieren Mitarbeiter der Kirchengemeinde Plastik, so weit wie möglich, aus den Grünabfällen raus. „Wir brauchen ein Umdenken bei den Herstellern und Floristen“, sagt Hampel. Blumensträuße sollten nicht mehr in Plastik, sondern in Papier eingewickelt werden. Und statt Plaste-Töpfen sollten die Floristen Eierpappe für Wurzelware nehmen.

In Bad Doberan hat die Friedhofsleitung deshalb das Gespräch mit den Blumenhändlern gesucht: „Wir haben sie gebeten, Holz und andere abbaubare Materialien zu nutzen“, sagt Friedhofsverwalter Sven Jantzen. Auch die Friedhofsverwaltung der Hansestadt Wismar meldet: „Mehr Plastik auf den Gräbern“. Der Grabschmuck wird dort größtenteils als Restmüll entsorgt. Dennoch wolle die Hansestadt den Trauernden keine Vorgaben beim Grabschmuck machen, sagt Stadtsprecher Marco Trunk. In Stralsund sortieren die Mitarbeiter der Stadt die Friedhofsabfälle von Hand.

Von Andreas Meyer