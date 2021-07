Zu viele Touristen? OZ-Leser diskutieren über Urlauberströme nach MV

Rostock

Sommer, Sonne, Delta-Virus: Angesichts weltweit kontinuierlich steigender Infektionszahlen, vor allem in den beliebten Urlaubsländern der Deutschen, wie etwa Spanien, Portugal und Frankreich, entscheiden sich doch viele für Ferien im eigenen Land. Da fragen sich Leser schon, ob MV als Destination einen zu erwartenden stetig wachsenden Urlauberstrom verträgt.

Rico Grosch winkt bereits ab: „Bloß nicht, wir haben doch keine ausreichende Infrastruktur.“ Liz Nm befürchtet gar: „Die Zahlen werden auch bald hier wieder explodieren. Es ist schließlich kein lokales Problem.“ Auch kritisiert die Leserin das Verhalten am Urlaubsort. „Jetzt müssen sogar Ranger in Selbstverteidigung geschult werden, weil die Touristen glauben, sie hätten sich mit ihrer Unterkunft zusätzliche Rechte erworben.“

Volle Strände können dann die Folge sein, woraufhin Nadine Hahn in ihrem Beitrag die Frage aufwirft: „Das nenne ich Alptraum, aber nicht Urlaub. Gibt es echt Menschen, die sich in diesen Massen am Strand wohlfühlen? Mir könnte jemand ein Vermögen zahlen und eine Villa bieten, damit ich mich dort ins Getümmel stürze, meine Antwort wäre ein klares: Nein, danke. Ich liebe das Meer sehr, aber in der Hochsaison verzichte ich.“

Dagmar Kobi sagt, so langsam schlage ihr die Situation aufs Gemüt. Aber: „Nicht Corona, sondern die unverhältnismäßigen Maßnahmen der Regierung.“

„Es ist doch schon voll. Noch mehr? Bitte nicht!“

Cathi Schmidt beklagt die aus ihrer Sicht zu späten Entscheidungen seitens der Politik, von Reisen in Nachbarländer abzuraten. „Na da kommt doch Freude bei all denen auf, die wegen der frühen Sommerferien in MV ohne schulpflichtige Kinder erst jetzt ab kommender Woche Urlaub nehmen durften und bei denen, die die zweite Impfung noch nicht erhalten haben und sich keine Quarantäne leisten können, die vor den Sommerferien noch nicht reisen durften, die brav malochen und Steuern zahlen. Läuft so gut wie im vergangenen Jahr.“

Susanne Lübstorf hat festgestellt: „Es ist doch schon voll. Noch mehr? Bitte nicht! Wir leben halt da, wo andere Urlaub machen. Da brauch ich keinen Urlaub woanders machen.“ Sandra Natzke verzichte im Sommer fast völlig auf Strandbesuche, so notiert sie es. „Das ist mir einfach zu voll. Dann geht’s durch die Botanik im Inland, an die Seen und so weiter.“

Lona Kreutschmann empfiehlt die heimische Küste, ist voll des Lobes für ihre Heimat: „Ich lebe in Rostock, also quasi direkt an der Ostsee. Der diesjährige Sommer ist wettertechnisch herrlich seit Anfang Juni. Viele heiße Tage bis zu 30 Grad, kaum Regen, also für Urlauber fantastisch. Ich kann allen versichern, dass es am Strand keine einschränkenden Coronaregeln gibt. Es ist alles wie immer. Man kann dort essen, picknicken, Feuer machen an bestimmten Abschnitten. Also ist der Strand ein guter Ort, um etwas wegzukommen vom Coronathema.“

„Ich erlebe die Einheimischen immer als nettes Völkchen“

Katja Voigt gibt zu bedenken: „Egal ob Corona ist oder nicht. Die Ostsee war schon immer zu den Ferienzeiten, sagen wir mal, gut besucht. Und so soll es doch auch sein. Wer eine Ferienwohnung anbietet, möchte doch auch, dass Touristen kommen. Ich erlebe die Einheimischen immer als nettes und herzliches Völkchen und das macht es doch auch so liebenswert, an die Ostsee zu reisen. Bleibt friedlich und herzlich! Im Übrigen: Wenn alle Domizile vermittelt sind, ist voll. Und mehr können es ja dann auch nicht werden. Ich denke, es ist alles gut also.“

Von Juliane Lange