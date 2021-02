Etliche Ausflügler wollten am Sonntag bei schönem Wetter für einen Tagestrip auf die Insel Usedom, darunter auch Tagestouristen aus anderen Bundesländern. Die Einreise ist aber verboten. Die Polizei hat nun die Zufahrten abgesperrt. Auch in den nächsten Tagen soll es umfangreiche Kontrollen geben, kündigt Innenminister Torsten Renz (CDU) an.