319 Kinder haben in MV im vergangenen Jahr sexualisierte Gewalt erlebt, 2019 waren es noch 346. Das sagen zumindest die offiziellen Zahlen des Landeskriminialamtes (LKA). Doch das sind nur die Fälle, die bekannt wurden. Die Dunkelziffer ist bei weitem höher – da ist man sich sicher.

„Kindliche Opfern haben oftmals nicht die Möglichkeit auf den Missbrauch aufmerksam zu machen, da der sexuelle Missbrauch in der Regel in der Familie oder dem engeren Bekanntenkreis stattfindet“, erklärt Matthias Rascher, Sprecher des LKA. Dabei gebe es ganz unterschiedliche Formen der sexualisierten Gewalt. Das beginne beispielsweise damit, dass sich einer nackt entblößt, also Exhibitionismus, und geht bis zu immer wiederkehrendem körperlichem Missbrauch.

Polizei bekämpft gezielt Kinderpornografie

Doch auch Kinderpornografie spielt in den vergangenen Jahren eine immer größere Rolle. 346 Fälle verfolgte das LKA in MV im Jahr 2020. Ein deutlicher Anstieg, denn 2019 waren es noch 213. Im Vergleich zu 2016 hat sich die Zahl sogar mehr als verdoppelt. Damals waren es noch 129 Fälle im Jahr. Das liege aber auch daran, dass die Polizei in diesem Bereich immer aktiver werde.

„In allen vier Kriminalpolizeiinspektionen des Landes sind speziell ausgebildete Sachbearbeiter für Kindesmissbrauchs und Kinderpornographie eingesetzt. Dazu kommt das Dezernat ’Cybercrime’, dass sich unter anderem speziell mit der Bekämpfung von Kinderpornografie befasst“, berichtet Rascher. Denn jedes kinderpornografische Bild oder Video stehe mit mindestens einem Kindesmissbrauch in Verbindung.

Programm für Kitas und Schulen: „Mein Körper gehört mir“

„Wir hatten 2020 alleine bei uns 134 Fälle, in denen Kinder und Jugendliche betroffen waren“, erzählt Sabrina Drews. Sie ist Fachberaterin gegen sexualisierte Gewalt des Rostocker Vereins „Stark machen“ und speziell in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Doch der Verein bietet nicht nur Hilfe, wenn es schon zu spät ist, der Missbrauch bereits stattgefunden hat, sondern ist auch in der Prävention tätig.

„Wir beginnen ab dem Vorschulalter, gehen bereits in Kitas“, sagt Drews. Dort werde natürlich noch sehr spielerisch an das Thema herangegangen – alles unter dem Motto „Mein Körper gehört mir“. „Wir reden mit den Kindern über schöne und unangenehme Gefühle, bei Berührungen zum Beispiel, über gute und schlechte Geheimnisse.“ Denn sexualisierte Übergriffe geschehen nicht zufällig, sondern seien meist gut geplante Handlungen. „Den Betroffenen wird oft eingeredet, dass das alle machen, dass es normal ist, dass das ein Geheimnis bleiben muss“, erklärt die Fachberaterin.

Umso älter die Kinder sind, desto genauer werden die Inhalte. „Wir sprechen unter anderem darüber, dass es verboten ist die Brust oder den Penis anzufassen. In höheren Klassen geht es dann ganz konkret um sexuelle Selbstbestimmung und was das bedeutet.“ Immer betont werde, dass man es sagen darf und ja, muss, wenn man eine Situation erlebt, die einem unangenehm ist, gar falsch erscheint.

Personal, Geld, Struktur – zu wenig von allem

Die Bildungseinrichtungen müssen jedoch von sich aus auf die Beratungsstelle zukommen. „Oft ist das der Fall, wenn es einen konkreten Anlass gibt“, meint Drews. Es sei eben ein unangenehmes Thema, dass Lehrer und Lehrerinnen lieber meiden. Aber es nehme zu, dass Kitas und Schulen den Bedarf von Prävention sehen.

Doch da kommt das nächste Problem ins Spiel: Die Kapazitäten reichen nicht aus. „Wir sind bei ’Stark machen’ nur zwei, die präventiv tätig sind“, bedauert Drews. Daher versuche der Verein zusätzlich bundesweite Präventionsprojekte nach Rostock zu holen. Es fehle jedoch nicht nur an Menschen, es fehle auch an Geld und Struktur. „Es gibt keine Stelle, in der das Thema Prävention zusammenläuft. Würde man so etwas an das Schulamt zum Beispiel anbinden, hätte man viel mehr Möglichkeiten“, ist sich die Fachberaterin sicher.

Hilfe bei sexualisierter Gewalt In MV gibt es einige Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, die kostenlose – und auf Wunsch auch anonyme – Beratungen anbieten. Rostock: Stark machen e.V., Ernst-Haeckel-Straße 1, Tel. 0381 / 44 03 29 0, www.stark-machen.de Schwerin: Awo, Platz der Jugend 8, Tel. 0385 / 55 57 35 2, www.awo-schwerin.de Greifswald: Caritas, Bahnhofstraße 16, Tel. 03834 / 79 83 19 9, www.caritas-vorpommern.de Anklam: Caritas, Friedländer Straße 43, Tel. 03971 / 42 03 51 7, www.caritas-vorpommern.de Stralsund: Miss, Frankendamm 5, Tel. 03831 / 66 79 36 3, www.miss-beratungsstelle.de Neubrandenburg: Maxi, Helmut-Just-Straße 4, Tel. 0395 / 57 06 66 1, www.quovadis-neubrandenburg.de Landeskoordinierungsstelle Cora gegen häusliche und sexualisierte Gewalt in MV: Heiligengeisthof 3, 18055 Rostock, Tel. 0381 / 40 10 22 9, www.cora-mv.de Anmerkung der Redaktion: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Vorwurf: Land stellt zu wenig Ressourcen bereit

In MV schreibt das Schulgesetz sogar vor, dass Schulen in ihren Programmen Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt und Mobbing aufnehmen müssen. Doch es fehle an Schulungen für Lehrer, das Land stelle nicht genug Ressourcen zur Verfügung, kritisiert Lena Melle, ebenfalls Fachberaterin bei „Stark machen“.

„Es sind Kooperationen der Schulen mit den Fachberatungsstellen für sexualisierte und häusliche Gewalt realisiert oder werden angestrebt“, heißt es dazu aus dem Bildungsministerium. „Wir haben eine Fortbildungsreihe für Schulen zur Umsetzung von Schutzkonzepten entwickelt, die Anfang März vorgestellt wurde. Seit diesem Monat finden Online-Veranstaltungen und – bei Bedarf – Vororttermine statt“, sagt Sprecher Henning Lipski.

Unterstützung für Schutzkonzepte nimmt Fahrt auf

Aufgrund der hohen Nachfrage seien vier weitere Fortbildungsreihen bis Ende 2021 terminiert worden, für die sich die Lehrkräfte bereits jetzt anmelden können. Das Angebot werde 2022 fortgeführt. „Seit März diesen Jahres haben wir auch einen Online-Workshop zur Thematik für Referendarinnen und Referendare ins Programm aufgenommen“, erzählt Lipski.

Auch die bundesweite Kultusministerkonferenz unterstütze die Schutzkonzepte. „Kürzlich hat man dort zugestimmt, dass eine Arbeitsgruppe gebildet wird, die einen gemeinsamen Leitfaden zur praktischen Umsetzung von Schutzkonzepten und Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Schulen erstellt“, so der Ministeriumssprecher. Außerdem wurde dort ein „Online-Grundkurs Basiswissen sexueller Kindesmissbrauch für Schulen“ entwickelt, der kurz vor der Fertigstellung steht und den Schulen ebenfalls noch in diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden kann.

Maria Baumgärtel