Rostock

Geschlossene Tankstellen, leere Supermarktregale: Der Landesverband des Güterkraftverkehrs- und Speditionsgewerbes warnt vor möglichen Lieferengpässen in MV wie in Großbritannien. Grund dafür sind fehlende Lkw-Fahrer. „Wenn sich nicht bald etwas ändert, trifft das sehr wahrscheinlich auch bei uns zu“, sagt Verbandspräsident Thomas Heinbokel.

Rund 1000 Unternehmen zählt das Kraftfahrtgewerbe in MV, fast alle suchen händeringend nach Lkw-Fahrern. „Bereits bei der Suche nach Mitarbeitern fürs Büro sind wir vom normalen Fachkräftemangel betroffen. Bei den Fahrern ist das noch einmal wesentlich stärker ausgeprägt“, erklärt Heinbokel. Der Branche fehlt es seit Jahren an Nachwuchs. Arbeitszeiten mit langer Abwesenheit von zu Hause und vergleichsweise schlechte Bezahlung schreckten mögliche Bewerber ab.

Laut Heinbokel, der zugleich Chef einer Spedition in Rostock ist, betragen die Bruttogehälter für Berufskraftfahrer in MV zwischen 2500 und mehr als 3000 Euro. Um den Job am Lenkrad – ähnlich wie bei den Pflegeberufen – mit besseren Arbeitsbedingungen und höheren Löhnen attraktiver zu machen, müsse mehr Geld ins System. Die Rechnung würde am Schluss der Verbraucher zahlen, aufgrund steigender Preise.

Wachsendes Problem

Bundesweit gehen jährlich rund 30 000 Berufskraftfahrer in Rente, aber nur 17 000 fangen neu an. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung erwartet auch in Deutschland in zwei bis drei Jahren einen Versorgungskollaps wie in England, wenn es nicht vorher gelingt, den Fahrermangel zu beseitigen. Der Kraftfahrer-Beruf habe ein Image-Problem und brauche dringend mehr gesellschaftliche Wertschätzung.

Neben dem Fahrermangel leiden die Unternehmer unter der Konkurrenz aus Osteuropa. Viele polnische Speditionen beschäftigten Fahrer aus Russland und der Ukraine, die für polnischen Mindestlohn in Deutschland mitunter wochenlang Güter transportieren. Deutsche Firmen dürfen laut Landesverband für Güterkraftverkehr keine Fahrer aus Drittländern beschäftigen, die dann mindestens den deutschen Mindestlohn bekämen. Präsident Heinbokel fordert den Wegfall dieses Beschäftigungsverbots.

„Vor britischen Verhältnissen schützt uns noch der EU-Binnenmarkt“, sagt Logistik-Experte Thomas Höppner von der IHK Rostock. Speditionen aus MV heuern zunehmend auch Fahrer aus osteuropäischen EU-Ländern an „und sind sehr froh damit“, so Höppner. Um mehr Nachwuchs zu gewinnen, seien aber bessere Arbeitsbedingungen nötig. Aber Probleme, wie fehlende Nachtparkplätze und Termindruck, ließen sich nicht von heute auf morgen beseitigen.

Führerschein nach wie vor begehrt

„Die Aussicht, sonntagabends in den Lkw zu steigen und erst am Sonntag wiederzukommen, lockt nicht mehr viele an“, sagt Gewerkschafter Thomas Ebeling von Verdi Rostock, der ebenfalls englische Verhältnisse nicht ausschließt. Osteuropäische Firmen beuteten Fahrer häufig aus. Staatliche Kontrollen, etwa bei Lenkzeiten und Mindestlöhnen, gebe es zu wenig.

Dabei werden nach wie vor viele Fahrer in MV ausgebildet, berichtet Marco Wunderlich aus Rostock, Chef einer der größten Lkw-Fahrschulen in MV. „Aber nicht einmal die Hälfte wollen später als Kraftfahrer arbeiten“, schätzt der 44-Jährige. Anders als noch vor einigen Jahren gebe es heute zahlreiche alternative Job-Angebote, etwa bei Entsorgungsbetrieben, „bei denen man abends wieder zu Hause ist“. Immerhin steigt der Frauenanteil seit Jahren an. Laut Wunderlich ein Nebeneffekt von TV-Serien, wie „Trucker Babes – 400 PS in Frauenhand“.

Von Gerald Kleine Wördemann