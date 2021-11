Rostock

In die Werftenbranche des Landes kommt möglicherweise schon bald Bewegung. Die Nachricht, dass das Rostocker Unternehmen Nordic Yards auf der Suche nach Standorten ist, um Pläne, wie Modernisierungen und Reparaturen von Schiffen und Offshore-Plattformen, voranzubringen, hat jedenfalls für Aufsehen gesorgt. Zur Historie: Nordic Yards hatte 2009 die damaligen Wadan-Werften in Wismar und Warnemünde übernommen. Im Jahr 2014 kam Stralsund dazu, 2016 übernahm dann der Hongkonger Konzern Genting die Standorte und gründete die MV Werften. Der damalige Chef von Nordic Yards, Witali Jussufow, ist nach Unternehmensangaben heute noch Gesellschafter.

Beim Thema Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen ist OZ-Leser Enrico Lorenz zurückhaltend optimistisch: „Hier wird immer von Arbeitsplätzen geredet, für wen denn? Für Zeitarbeitsfirmen, die die Aufträge drücken und drücken, bis es sich für andere nicht mehr lohnt. Und am Ende wird alles dreimal so teuer, weil die Hälfte viermal neu gemacht werden muss. Irgendwann muss mal Schluss sein mit dem Geldverbrennen, so leid es mir um die Werftarbeiter tut.“

Kritisch äußert sich auch Uwe Borgwardt, er glaubt: „Nichts wird anders. Es werden Milliarden verbrannt. Mit dem Geld könnte man in wirklich zukunftsweisende Projekte investieren. Stattdessen kommt ein Investor nach dem anderen und greift sich, was er kriegen kann.“ Sinnlos verbranntes Steuergeld sei das, mahnt Borgwardt. „Und die Regierung feiert sich jedes Mal nach dem Motto: ‚Wir haben Arbeitsplätze erhalten‘. Und wenn Geld fehlt, wird noch mal eine halbe Milliarde nachgeschoben mit Bürgschaft. So geht es seit über 30 Jahren.“

Bernd Sturzrehm zeigt sich ebenfalls skeptisch, sieht es so: „Was für ein cleverer Schachzug von Nordic Yards. Nachdem sie die Werften für 40 Millionen Euro 2009 beziehungsweise 2014 gekauft hatten und 2016 an Genting Hongkong für 260 Millionen Euro verkauft haben, besteht nun wieder Interesse an den Werften. Da der Schiffbau durch die Pandemie zurzeit am Boden liegt, ergeben sich gute Möglichkeiten, die Werften erneut zum Schnäppchenpreis zu erwerben. Sicherlich wird unsere Landes- und Bundesregierung diesen Verkauf mit Millionen an Steuermitteln im Interesse des Erhalts von Arbeitsplätzen versüßen. So wie immer geschehen in den letzten Jahren. Interessant ist nur, dass es noch gar keine neuen Aufträge gibt. Wie heißt es lakonisch: Man stehe in intensivem Kontakt zu Bestands- und Neukunden. Was immer das heißen mag.“

Matti Neumann indes rät dazu, abzuwarten und den Plänen eine Chance zu geben. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wieder und wieder dieselben Fehler gemacht werden. Die Regierungen werden aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben“, so Neumann, er fragt: „Was ist denn die Alternative? Die Standorte schließen? Die Menschen nach Hause schicken. Jeder Arbeitsplatz ist es wert, alles auszuloten?“

Von Juliane Lange