Arbeiten in Corona-Zeiten - Zurück ins Büro? So soll es nach der Homeoffice-Pflicht in MV weitergehen

Keine Fahrzeiten und flexible Arbeitszeiten, dafür weniger soziale Kontakte und direkte Kommunikation: Kurz vor dem Ende der Homeoffice-Pflicht arbeiten Unternehmen in MV an Lösungen für die Zukunft. Welche Rolle das Arbeiten von zu Hause zukünftig spielt und warum viele Mitarbeiter wieder ins Büro wollen