Ben Zucker ist einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Was viele nicht wissen: Geboren ist er in Mecklenburg-Vorpommern. Lange Zeit lebte er in Berlin, doch noch in diesem Jahr will der Pop-Musiker zurück an die Ostseeküste. Was ihn an MV beeindruckt und wie es ihm mit seiner Corona-Erkrankung geht.