Gute Nachricht für viele Pflegebedürftige in MV: Ab 2022 wird der Staat die Zuschüsse für Pflegeleistungen in Heimen erhöhen. Da steigende Kosten oft Armut bringen, sollen Eigenanteile sinken – aber nicht für alle gleich.

Heimbewohner sollen ab 1. Januar neben den Zahlungen der Pflegekasse einen neuen Zuschlag erhalten, der mit der Pflegedauer steigt. Der Eigenanteil für die reine stationäre Pflege soll so im ersten Jahr im Heim um 5 Prozent sinken, im zweiten um 25, im dritten um 45 und ab dem vierten Jahr um 70 Prozent. Heißt: Je länger man im Pflegeheim wohnt, desto stärker die Entlastung, beschlossen von Bundestag und Bundesrat. In MV betrifft dies rund 20 000 Frauen und Männer in Pflegeheimen. 7500 davon leben jetzt schon von Sozialhilfe.

Eigenanteile an Pflegekosten steigen seit Jahren an

Haken: Neben Pflegekosten müssen Betroffene auch anteilig Geld für Investitionen sowie Unterkunft und Verpflegung zahlen. Laut Verband der Ersatzkassen lag der durchschnittliche Gesamt-Eigenanteil Anfang 2021 MV-weit bei 1622 Euro pro Monat und steigt seit Jahren an. Davon entfielen 671 Euro auf die Pflege; nur diese würden künftig bezuschusst, bestätigt das Schweriner Sozialministerium.

Dass der Bund sich jetzt stärker beteiligt, sei „ein gutes Signal“, erklärt Ministerin Stefanie Drese (SPD). „Das kann aber erst der Anfang einer notwendigen Reform der Pflegeversicherung sein.“ Drese fordert seit Jahren eine Reform der Pflegefinanzierung.

Linke: eine „Mogelpackung der üblen Art“

„Das ist kein Schutz vor Armut“, sagt Torsten Koplin, Sozialexperte der Linken. Denn wirkliche Entlastung gebe es wegen der Staffelung erst nach zwei, drei Jahren, die kaum jemand im Heim verbringe. „Dies ist eine Mogelpackung der üblen Art“, so Koplin. Er fordert: Das Land sollte auch sämtliche Investitionskosten tragen. Das wären je Betroffene/r noch einmal 400, 500 Euro im Monat. Dafür müsste das Land pro Jahr 96 Millionen Euro ausgeben.

Träger: Reform hilft den meisten Betroffenen nicht

Auch Träger von Pflegeheimen bleiben kritisch. Der Zuschlag zum Eigenanteil im ersten Jahr sei zu gering, erklärt Jörg Leibinger, Bereichsleiter Wohlfahrts- und Sozialarbeit des Deutschen Roten Kreuzes in MV. Auch später gebe es „keine vollständige Deckelung“. Folge: Bewohner müssten wegen nötiger Personalaufstockung und Tarif-Anpassung „nicht unerheblich“ draufzahlen. Leibinger fordert eine „verlässliche Begrenzung der Eigenanteile“. Argumente, die Henrike Regenstein, Diakonie MV, teilt. „Die nächste Pflegereform muss umfassender und mutiger sein.“

Awo-Landesgeschäftsführer Bernd Tünker spricht sich für einen Systemwechsel aus: Betroffene sollten einen „Sockel“ bezahlen, alle Kosten darüber die Pflegeversicherung tragen. Die Awo fordere seit Langem „einen gesetzlich definierten und verlässlich abgesicherten Höchstbetrag für die Eigenanteile“. Ein wachsender Bedarf an Pflegepersonal werde weiter zu höheren Kosten führen.

