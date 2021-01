Die OZ-Umfrage zum Umgang mit der Corona-Krise in MV zeigt: In der Bevölkerung herrscht breites Verständnis für die bisherigen Regeln. Nicht bei allen, aber der Mehrheit. Was Hoffnung macht und was die Ergebnisse über die AfD-Anhänger aussagt, kommentiert OZ-Redakteur Frank Pubantz.