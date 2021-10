Zwangsprostitution in Stralsund? Warum die Behörden oft machtlos sind

Stralsund

Semlower Straße, Bielkenhagen und Zillpollenhagen: In diesen drei Straßen in der Stralsunder Innenstadt befinden sich Modellwohnungen von Prostituierten. Ehrenamtliche Helfer werfen den Betreibern der Wohnungen vor, die Frauen auszubeuten. Die Rede ist von mafiösen Strukturen.

Die Behörden zeichnen jedoch ein anderes Bild: Zwangsprostitution stelle im Landkreis Vorpommern-Rügen und in der Stadt Stralsund keinen Kriminalitätsschwerpunkt dar. Laut Polizeisprecherin Claudia Tupeit sind „in den letzten Jahren keine Fälle von Zwangsprostitution im Landkreis VR angezeigt worden.“ Der Stralsunder Verwaltung seien ebenfalls keine Anzeigen oder Hinweise bekannt.

Polizei schließt Zwangsprostitution in Stralsund nicht aus

Wie kann das sein? „Im Bundeslagebild des BKA werden ausschließlich Fälle erfasst, bei denen es sich um ein abgeschlossenes Ermittlungsverfahren handelt“, erklärt Anne Müller (Name von der Redaktion verändert), Beraterin der ZORA-Fachberatungsstelle für Betroffene von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsverheiratung. „Häufig werden Täter auch wegen angrenzender Delikte wie Steuerhinterziehung oder Körperverletzung verurteilt, da diese leichter zu beweisen sind. Die Fälle tauchen dann nicht mehr in der polizeilichen Statistik unter Menschenhandel auf.“

So sind in den letzten Jahren Zwangsprostituierte identifiziert und von ZORA betreut worden. Die Polizei bestätigt dieses Phänomen: „Vorliegende Verdachtsfälle konnten im Ergebnis der Ermittlungen nicht beweissicher verfolgt werden.“ Die Beamten schließen nicht aus, dass Betroffene von Zwangsprostitution auch in Stralsund ihrer Tätigkeit nachgehen oder nachgegangen sind.

Die Zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei Anklam führen daher unregelmäßige Kontrolltage in den offiziell gemeldeten Prostitutionsstätten durch. Die Beamten überprüfen dabei die Einhaltung des Prostituiertenschutzgesetztes und versuchen im Gespräch mögliche Verdachtsfälle der Zwangsprostitution zu erfragen.

Zu wenig Gelder: MV hinkt im bundesweiten Vergleich hinterher

„Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, zum Beispiel in der Form von Zwangsprostitution, ist überall zu finden, auch dort wo wir ihn nicht vermuten oder sehen können“, bestätigt die Fachberaterin. „Netzwerke der organisierten Kriminalität sind darauf spezialisiert, die Betroffenen in ihren Heimatländern zu rekrutieren und zur Prostitutionsausübung zu zwingen.“ Typische Vorgehensweisen seien dabei das Einbehalten von Ausweisdokumenten, körperliche und physische Gewalt sowie massive Kontrolle.

Trotzdem könne nicht davon ausgegangen werden, dass alle in Deutschland tätigen Sexarbeiterinnen Zwangsprostituierte seien. „Die Identifizierung von Betroffenen ist sehr schwierig, man kann von einer hohen Dunkelziffer ausgehen“, betont Müller.

ZORA hat nur eine Stelle

Aus diesem Grund bedarf es einer besseren Unterstützungsstruktur. ZORA sei für sämtliche Betroffene von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsverheiratung zuständig – mit einer einzigen Personalstelle. „Wir haben uns seit Jahren um eine Aufstockung der Stellen bemüht“, erzählt sie. Bisher wurde dies vom Sozialministerium nicht umgesetzt.

Bessere Ausstattung und personelle Ressourcen in der Strafverfolgung würden die Lage deutlich verbessern. „Insgesamt hinkt Mecklenburg-Vorpommern im bundesweiten Vergleich bei der Versorgung und Identifizierung von Menschenhandel weit hinterher“, so Anne Müller.

Von Barbara Waretzi