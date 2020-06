Zwei Corona-Fälle: Landkreis gibt vorsichtig Entwarnung für Pfingstgottesdienst in Stralsund

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen gibt vorsichtig Entwarnung, was die Ausbreitung des Coronavirus bei einem ökumenischen Gottesdienst in Stralsunder Marienkirche am Pfingstmontag mit 250 Besuchern angeht. Eine später positiv getestete Person soll an der Veranstaltung teilgenommen, aber keine engen Kontakte mit anderen Teilnehmern gehabt haben. Dies hätten die Ermittlungen bisher ergeben, sagt Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Ein Anstieg der Infizierten-Zahl sei dennoch nicht auszuschließen.

Ein katholischer Priester ist nach Angaben der Kirchengemeinde St. Bernhard Stralsund/ Rügen/Demmin positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Die Pfarrei hat deshalb bis zum 12. Juni alle Gottesdienste in den Gemeinden Stralsund und Demmin abgesagt. Der Mann hatte nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in seinem Heimatlandkreis Mecklenburgische Seenplatte sowie in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald Kontakte „zu sehr vielen Menschen, beispielsweise bei Gottesdiensten in Demmin, Stralsund und Grimmen“, wie eine Sprecherin mitteilt. Am Gottesdienst am Pfingstmontag nahm der Priester aber nicht teil.

Wer hat wen angesteckt?

Jedoch war eine weitere infizierte Person vor Ort, die möglicherweise das Virus schon in sich trug. Sie soll mit dem Priester zuvor in Kontakt gestanden und einen Gottesdienst vorbereitet haben. Noch nicht geklärt ist, wer wen angesteckt haben könnte. Die Person sei von sich aus zum Arzt gegangen, um sich testen zu lassen, bevor sie als Kontaktperson ausgemacht wurde, sagt Manzke. Die Infektion sei am Donnerstag bekannt geworden.

Insgesamt 130 Kontaktpersonen haben die Behörden aufgrund der aktuellen Situation bislang ermittelt und getestet. Vorsorglich wurde bereits für zwölf Menschen in Vorpommern-Rügen und eine Person in Vorpommern-Greifswald häusliche Quarantäne angeordnet. „Am Freitag waren 52 Menschen in Stralsund und 24 in Grimmen zu einem Test auf das Virus aufgerufen“, so Manzke. In Vorpommern-Greifswald haben vier Leute einen Abstrich erhalten.

Sicherheitsvorschriften wurden eingehalten

„Wir als Stadt Grimmen wurden bereits über eventuelle Ansteckungen unserer Einwohner informiert“, sagt Bürgermeister Benno Rüster ( CDU). Im Moment bleibe allerdings nur, die Entwicklung zu verfolgen und abzuwarten.“ Die Mitglieder der katholischen Kirche in Grimmen gehören zur Demminer Gemeinde, haben in der Trebelstadt aber mit St. Jakobus auch eine eigene Kirche. Regelmäßig nehmen die Grimmener an Gottesdiensten in anderen Orten teil. „Ich persönlich bin sehr froh über den sachlichen Umgang mit dem Thema im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen“, sagt Rüster weiter. Speziell gehe dieses Lob an den Chef dieses Amts, Jörg Heusler, dem Rüster großen Sachverstand und Sachlichkeit bescheinigt.

Markus Kolbe, Verwaltungsleiter der neu gegründeten Groß-Pfarrei St. Bernhard, betont, dass bei dem eingangs erwähnten Gottesdienst am Pfingstmontag alle Sicherheitsvorschriften des Landes und des Landkreises eingehalten wurden. „Die Teilnehmer haben ihre Kontaktdaten in Listen geschrieben und Masken getragen. Abstände von 1,50 Meter wurden eingehalten. Gesungen wurde nicht. Desinfektionsmittel standen bereit. Stühle haben wir nur dazu gestellt, wenn die Personen im selben Haushalt leben“, nennt er die Maßnahmen.

Die Veranstaltung sei bei den Behörden im Vorfeld angemeldet und auch genehmigt worden. Anlass des ökumenischen Gottesdienstes in der Stralsunder Marienkirche war die Verabschiedung des langjährigen Stralsunder Pfarrers Andreas Sommer. Wer am vergangenen Wochenende an einer Veranstaltung der katholischen Kirche teilgenommen, sich aber nicht in eine Liste eingetragen hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden.

Ausbrüche in Frankfurt , Göttingen und Bremerhaven

Im Zusammenhang mit religiösen Veranstaltungen wurden in Deutschland jüngst drei lokale Infektionsherde verzeichnet. In einer Baptisten-Gemeinde in Frankfurt steckten sich bei einem Gottesdienst nachweislich bisher 200 Gläubige mit dem Erreger Sars-CoV-2 an. In Göttingen wurden 120 Infektionen festgestellt, die im Zusammenhang mit einer Feier des muslimischen Zuckerfestes stehen. Einen lokalen Ausbruch gab es auch in Bremerhaven, wo in einer freikirchlichen Gemeinde bisher über 50 neue Fälle auftraten.

Noch nicht ermittelt ist bisher, auf welchem Weg das Virus in den Nordosten gekommen ist. In Vorpommern-Rügen wurde nach Angaben von Landkreissprecher Manzke bis dato am 30. April der letzte auf das Virus positiv getestete Patient amtlich festgestellt. Seitdem gab es keine neuen Infektionen. Seit 3. März wurden nun insgesamt 81 Personen positiv auf das Virus getestet, davon sind zwei Menschen gestorben, 78 sind jetzt wieder genesen.

Von Kai Lachmann und Almut Jaekel