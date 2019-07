Malchow/Penkow

In der Nacht zu Donnerstag ist es zu zwei Einbrüchen in Autowerkstätten in und um Malchow ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gekommen. Zum einen wurden bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt in der Lindenallee in Malchow sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Schaden wird auf circa 700 Euro geschätzt.

Der andere Einbruch scheiterte in einem Autohaus in Penkow. Aus polizeilicher Sicht kann nicht gesagt werden, warum der Diebstahl nicht vollendet wurde. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein schwarzer Saab mit estnischen Kennzeichen als Tatfahrzeug eine Rolle spielen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Sie sollen sich bei der Polizei in Röbel unter Tel. 03 99 31 / 84 82 24 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de melden.

OZ