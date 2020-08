Greifswald

Eine tiefgrüne, undurchsichtige Suppe schwappt an den Strand des kleinen Ortes Wampen bei Greifswald. Wo sonst der Bodden zum Sprung ins kühle Nass einlädt, herrscht seit dem Wochenende Badeverbot: „ Blaualgen“ lautet das übelriechende Phänomen, was in den Sommermonaten immer wieder an den flachen Boddengewässern Mecklenburg-Vorpommerns auftritt und für lange Gesichter bei den Strandgästen sorgt. Dabei ist die durch massenhafte Vermehrung von Cyanobakterien ausgelöste undurchsichtige Färbung des Wassers nicht nur unschön, sondern auch gefährlich.

So sah das Wasser am Strand von Wampen am Montagmorgen aus. Quelle: Anne Ziebarth

Zwei Hunde, ein Mischling und ein Spitz, sind verendet, nachdem sie in Wampen von dem verseuchten Wasser getrunken hatten. „Obwohl die Hunde in die Tierklinik nach Rostock gebracht wurden, starben beide am gestrigen Sonntag“, informiert Achim Froitzheim, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Tierklinik-Geschäftsführer Steffen Fechner bestätigte die intensivmedizinische Behandlung. „Möglicherweise hängt der Tod der Tiere auch mit der starken Hitze zusammen.“

Auch für Menschen kann der Kontakt mit den von Cyanobakterien gebildeten Giften gravierende Folgen haben. Hautreizungen und Allergien können auftreten, beim Verschlucken sogar Erbrechen, Fieber und Krämpfe.

Mehrere Augenzeugenberichte über Algen in Devin und Stahlbrode

Noch gilt der Fall in Wampen als der einzige offiziell bestätigte Fall, doch Augenzeugenberichte über Bakterienteppiche in Vorpommern nehmen zu. Auch aus dem Kreis Vorpommern-Rügen gibt es Berichte über „Algen“, unter anderem aus Devin bei Stralsund oder den Stränden bei Strahlbrode und Niederhof. „Sperrungen gab es nicht“, sagt Stefanie Skock von der Pressestelle des Landkreises Vorpommern-Rügen. „Es werden Informationsmaterialien ausgehängt, wenn Personen sich melden, fahren unsere Mitarbeiter hin und prüfen das.“

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist alarmiert. „Wir haben zumindest den Verdacht, dass es sich hier ebenfalls um Blaualgen handeln könnte“, so Froitzheim. „Aus diesem Grunde wurden dort und an weiteren Badestellen am Bodden in Absprache mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) Proben genommen und ins Labor geschickt.“ Testergebnisse werden am Dienstag erwartet.

Badeverbot auch für Eldena und Riems

Wegen des Verdachts auf Blaualgen wurde auch ein Badeverbot für die Badestellen in Eldena und Riems ausgesprochen. Schuld an dem massenhaften Vorkommen der giftproduzierenden Bakterien ist die kombinierte Wetterlage aus stetigem Ostwind (auflandig) und starkem Sonnenschein – so werden die Bakterien in die Boddenbuchten gedrängt und dort gewissermaßen festgehalten. Bislang konzentriert sich das Blaualgengeschehen auf den Bereich Vorpommern. „Dem Landesamt für Gesundheit und Soziales wurden durch die zuständigen Gesundheitsämter vor Ort keine weiteren Strandsperrungen gemeldet“, so Katja Dahlmann vom Lagus. „Es besteht aber auch keine Meldepflicht.“ Das Gesundheitsministerium des Landes ruft zur Vorsicht auf. „Blaualgenentwicklungen kommen um diese Jahreszeit leider vor", so Sprecher Gunnar Bauer. „Umso wichtiger ist es, beim Aufenthalt in natürlichen Gewässern wachsam zu sein. Wichtig ist es, dass Badegäste aus gesundheitlichen Gründen nicht in „Blaualgenteppichen“ baden gehen.“

Blaualgen – Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier Blaualgen sind gar keine Algen, sondern Bakterien, und zwar die sogenannten Cyanobakterien. Man kann sie als grüne Flöckchen im Wasser oder hellgrüne Schlieren an der Oberfläche ausmachen. Dieses Erscheinungsbild zeigen aber auch tatsächliche Algenarten. Nicht alle, aber die meisten Blaualgenarten, die in der Ostsee vorkommen, enthalten Giftstoffe, die in hoher Konzentration auch für den Menschen relevant werden können. Für gesunde Menschen sind die Blaualgen ungefährlich, können aber zu Hautreizungen sowie bei Verschlucken zu Übelkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen. Besonders bei empfindlichen oder geschwächten Menschen ist hier Vorsicht geboten. Auch Kinder sollte man von den Teppichen fernhalten. Bei Tieren, die mit den Toxinen angereichertes Wasser getrunken haben, ist es in der Vergangenheit wiederholt zu Todesfällen gekommen. In Mecklenburg-Vorpommern erfolgt die Kontrolle der Gewässer und ein Verhängen von Badeverboten durch die Gesundheitsämter der Landkreise.

Regional große Unterschiede

Auch am Strand von Loissin „blüht“ seit Sonntag das Wasser. Bislang habe es keine Anweisung gegeben, die Strände zu sperren, sagte Bürgermeister Detlef Sadewasser. Dass jetzt Blaualgen auftreten, sei bei Wassertemperaturen von 24 Grad Celsius im Greifswalder Bodden nicht unüblich. Urlauber hätten sich bei der Gemeinde bislang nicht beschwert. „Da kann ja auch die Gemeinde nichts dafür. Das gab es schon zu DDR-Zeiten.“ Er geht davon aus, dass die Blaualgenblüte erfahrungsgemäß innerhalb der kommenden drei Tage vorbei ist. Am Strand von Ludwigsburg seien bis zum Sonntagabend keine Algen zu sehen gewesen.

Aktuell nicht sehr einladend: die Badestelle Wampen Quelle: Anne Ziebarth

Entwarnung in Lubmin

Entwarnung gab es auch am Strand von Lubmin, wo bislang nach Aussagen von Bürgermeister Axel Vogt ( CDU) keine Blaualgen gesichtet wurden. „Das Wasser ist klar“, so der Gemeindechef am Montagnachmittag. Auch seien in den letzten Wasserproben keine Blaualgen nachgewiesen worden. Vogt erklärt sich die unterschiedliche Situation damit, dass Lubmin näher an der offenen Ostsee liegt und damit der Wasseraustausch höher sei als an den Küsten der westlich gelegenen Orte des Greifswalder Boddens. Zudem gebe es aktuell eine stabile Ostwetterlage, was den Frischwassereintrag befördere. In Lubmin ist man angesichts der Meldungen aus den Nachbargemeinden sensibilisiert. „Wir sind wachsam und schauen nun täglich bei unseren morgendlichen Kontrollfahrten, ob sich Teppiche vor dem Lubminer Strand bilden.“

Auch in Wieck: Im Wasser zeigt sich eine starke Grünfärbung. Es muss sich aber nicht zwangsläufig um Blaualgen handeln. Quelle: Martina Rathke

Alternative: Badesee

Trotz des Badeverbotes hatten sich bei prallem Sonnenschein einige Gäste an den betroffenen Stränden eingefunden. Nastasja Mahling aus Jena zum Beispiel ist mit ihrem Freund an den Strand nach Wampen gekommen. „Mit den Füßen sind wir schon reingegangen“, gesteht die 22-Jährige. „Wir kommen extra aus Thüringen und mussten einmal ins Wasser. Wir haben auch keinen Ausschlag bekommen.“ Kritischer sieht das Janine Hampel aus der Umgebung von Greifswald. „Ich würde meine Kinder auf gar keinen Fall baden lassen“, sagt sie. „Es kann ja immer sein, dass man eben doch Wasser schluckt, beim Tauchen zum Beispiel. Dann soll man lieber an einen Badesee fahren, da gibt es ja auch sehr schöne. Zum Beispiel der Kiessee in Jarmen.“

