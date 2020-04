Mit jedem weiteren Tag, an dem es in Mecklenburg-Vorpommern nicht regnet, steigt die Gefahr von Bränden in Wald und Flur im Nordosten. Auch der Bauernverband ruft zu mehr Vorsicht bei der Feldarbeit auf.

