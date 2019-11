Zwei Großgewinne für Lottospieler aus MV. Bei der Auslosung am Samstag gewannen ein Rostocker und ein Glückspilz aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim jeweils eine sechsstellige Summe.

Lottokugeln liegen in der Zentrale von Lotto Hessen in Wiesbaden in einem Ziehungsgerät. Quelle: dpa