Schwerin/Grevesmühlen

Gleich zwei Fälle von Trickbetrug gab es am Sonnabend in Mecklenburg-Vorpommern – beide wurden von der Polizei zur Anzeige gebracht.

Im ersten Fall wurde einem Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg eine hohe Gewinnsumme in Aussicht gestellt. Im Vorfeld sollte der Geschädigte jedoch die entstandenen Kosten durch den Erwerb und die Weitergabe von sogenannten Steam-Karten begleichen. Der Mann folgte der Aufforderung und erlitt einen Schaden in fast vierstelliger Höhe. Bei Steam-Karten handelt es sich um Guthabenkarten, die zum Beispiel an Tankstellen und Supermärkten erworben werden können. Das Guthaben kann im Internet auf der Plattform Steam anschließend für den Kauf von Videospielen eingesetzt werden.

60-Jährige durch Fernzugriff auf PC geschädigt

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde eine 60-Jährige Opfer eines Betrugs am Telefon. Die Dame wurde von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen, welcher sich mittels eines übersandten Links Zugriff auf ihren Laptop verschaffte. Per Fernzugriff führte der Täter mehrere Abbuchungen über den Rechner durch, die Frau erlitt einen Schaden im vierstelligen Bereich.

Angaben über Finanzen oder Passwörter am Telefon vermeiden

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät dazu, insbesondere bei Telefonaten mit unbekannten Personen, misstrauisch zu sein. Unter keinen Umständen, sollten Angaben über Finanzen oder Passwörter gemacht werden oder vertrauliche Informationen weitergegeben werden.

RND/ata