„Ich wohne im Ghetto“, sagt Julia Meyer und spricht damit ein Thema an, bei dem man leicht anecken kann: Immer dann, wenn sich in bestimmten Stadtteilen ein gewisses Ungleichgewicht in der Bevölkerung einstellt, nutzen Experten das Wort „Segregation“ – etwa wenn sehr viele Alleinerziehende in bestimmten Stadtteilen leben, so wie in Rostock.

Julia Meyer verwendet das Wort nicht und spricht lieber Klartext. Die 31-Jährige wohnt seit 2014 mit Tochter Lisa in Rostock Toitenwinkel und sagt: „Ich lebe hier, am Rande Rostocks, weil ich alleinerziehend bin und mir deshalb nichts anderes leisten kann.“ Die gelernte Kauffrau weiß, dass ihre Haltung nicht überall auf Verständnis stößt. Sie will damit niemandem auf die Füße treten. Insbesondere nicht ihren Nachbarn, die seien sehr nett und hilfsbereit.

„Angekommen bin ich hier nie“

Viele Menschen fühlen sich wohl in ihren Plattenbaugebieten, das hat eine Umfrage der Hansestadt Rostock im vergangenen Jahr deutlich gezeigt und das weiß auch Julia Meyer. Sie sei in Gehlsdorf in einem Altbau aufgewachsen und könne sich an das Leben in der Platte einfach nicht gewöhnen. Die Wohnung – drei Zimmer, 63 Quadratmeter, 400 Euro warm – habe sie sich gemütlich eingerichtet. Doch: „Nein, angekommen bin ich hier nie.“

Julia Meyer arbeitet 25 Stunden die Woche im Büro in einer Malerfirma, die Arbeit macht ihr Spaß. „Wenn daraus mal eine Vollzeitstelle wird, kann man vielleicht über eine andere Wohnung nachdenken.“ Dabei gehe es nicht allein um sie, nicht um Komfort oder gar um Neid: „Ich finde es nicht schlimm, wenn Menschen mit höherem Einkommen in Warnemünde leben.“

„Viele Klischees über Menschen im Neubauviertel“

Sie denkt nach, wie sie ihr Anliegen auf den Punkt bringen kann. Dann sagt sie: „Aber meine Tochter soll die gleichen Möglichkeiten im Leben haben, wie deren Kinder. Ich will nicht, dass es irgendwann heißt, das ist die Lisa aus dem Neubauviertel, die hat sowieso keine Chance.“ Was ihr Sorgen bereitet: „Es gibt viele Klischees über Menschen im Neubauviertel, dieses Vorurteil will ich abschütteln.“

Und mehr noch: Sie fühle sich oft unsicher und lasse ihre Tochter ungern allein vor die Tür. Ohnehin seien viele Spielplätze demoliert oder verdreckt. Deshalb weiche sie lieber in den alten Teil Dierkows aus.

Keine Barrierefreiheit für Finn

Ähnlich sieht es auch Jaqueline Haberstroh. Sie ist ebenfalls alleinerziehend und lebt mit ihrem Sohn Finn in einem Plattenbau in Dierkow. Der Achtjährige hat einen seltenen Gendefekt, kann nicht sprechen und ist körperlich beeinträchtigt. Ihre Wohnung hat weder Fahrstuhl, noch ist sie barrierefrei. Genauso wenig der Weg zum Spielplatz.

Die 37-Jährige schiebt Finn mit viel Kraft an den Rand des Spielplatzes vor dem Haus. „Für mich ist das sehr anstrengend“, gibt sie zu. Dabei arbeitet sie bei einem Pflegedienst und kennt hilfreiche Handgriffe. „Finn schaukelt gern, aber dabei muss ich ihn festhalten, weil er keine Kraft in den Händen hat.“ Sie nimmt ihr Kind auf den Schoß und stößt sich ab. Finn sieht überglücklich aus.

Jaqueline Haberstroh mit ihrem Sonn Finn. Der achtjährige hat einen seltenen Gendefekt.

„Er rutscht auch gern, aber es gibt keine Spielgeräte oder überhaupt Spielplätze für Menschen wie Finn im Umfeld“, bedauert die Mutter. Auch dass es oft schmuddelig sei, störe sie. Schon wirft sich Finn der Länge nach auf die Erde und tollt im Spielsand herum. „Sie sehen ja, was ich meine“, sagt Jaqueline Haberstroh. „Auch wegen Finn ist mir wichtig, dass keine Zigaretten oder Scherben rumliegen.“

„Am Rand der Stadt und der Gesellschaft“

Würde sie gern woanders wohnen? „Ja, ich würde mir wünschen, nicht so an den Rand gedrängt zu sein.“ So empfinde sie das Leben in Dierkow. „Am Rand der Stadt und der Gesellschaft. Man sieht aus dem Fenster und findet nur die Blöcke. Kein Café, wenig Grün. Ich empfinde die Umgebung nicht als familienfreundlich.“ Aber etwas anderes könne sie sich nicht leisten. Nicht als Alleinerziehende und nicht mit Finn. Weil er eine intensive Betreuung braucht, könne sie nur in Teilzeit arbeiten.

Jetzt zahlt sie 480 Euro warm für zwei Zimmer auf 52 Quadratmetern. „Eine barrierefreie Wohnung würde mindestens 800 Euro kosten. Den Umzug würde die Krankenkasse zahlen, aber nicht die Miete und auch nicht die Kaution. Drei Monatsmieten. Das muss man erst mal haben.“

Stadt will geförderten Wohnraum in Innenstadt bereitstellen

Sowohl Julia Meyer als auch Jaqueline Haberstroh sehen kaum Chancen, ihren Stadtteil je verlassen zu können, wenn sich an ihrem Einkommen oder ihrer Lebenssituation als Alleinerziehende nichts ändert. Doch aus dem Rathaus kommt ein Hoffnungsschimmer: „Für einkommensschwache Haushalte sollte vermehrt geförderter Wohnraum im innerstädtischen Bereich bereitgestellt werden“, heißt es auf OZ-Anfrage.

Konkreter wird es aber nicht. Ob sich die beiden Frauen etwa Hoffnung auf eine Wohnung am neu erschlossenen Wertdreieck machen dürfen, bleibt unklar. Stadtsprecherin Kerstin Kanaa teilt mit: „Zur Erschließung des Wohngebiets wurde die Wiro (die städtische Wohnungsbaugesellschaft) als Erschließungsträgerin gebunden. Dabei spielten Überlegungen, der Segregation entgegenzutreten, keine Rolle.“

