Altentreptow

Am Samstagabend ist es auf der L35 in Altentreptow zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 68-Jähriger fuhr gerade über die Einmündung L35/Gewerbehof in Richtung Altentreptow, als ein Fahrzeug ihm beim Abbiegen in den Gewerbehof die Vorfahrt nahm. Dabei kam es laut der Polizei zu dem Zusammenstoß.

Zwei Schwerverletzte

Der 68-Jährige sowie eine 61-jährige, die ebenfalls im Fahrzeug saß, wurden dabei schwer verletzt. Der 38-Jährige Fahrer des abbiegenden Fahrzeugs blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.

Von RND/ots