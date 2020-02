Zwei Unfälle in drei Tagen: Wie geht es weiter bei Rostocks Kranhersteller Liebherr?

Rostock

Schwarze Tage beim Rostocker Kranhersteller Liebherr: Drei Tage nach der Havarie im Überseehafen, bei der zwei Kräne ins Hafenbecken gestürzt waren, hat es am Montag erneut einen folgenschweren Unfall auf dem Liebherr-Gelände gegeben.

Ein Mitarbeiter der Firma ist von einem Kran gestürzt. Wie ein Liebherr-Sprecher bestätigte, wurde der 29-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

Unterdessen wird fieberhaft an einem Bergungskonzept für die beiden Hafenkräne gearbeitet. Die jeweils 440 Tonnen schweren Maschinen waren am Freitag bei der Verladung auf das Schwerlastschiff „Jumbo Vision“ ins Hafenbecken B gestürzt.

Preis je Kran : mehrere Millionen Euro

Die versunkenen Kräne sind ein Bestseller: 261 Hafenmobilkräne vom Typ LHM 550 hat das Rostocker Unternehmen Liebherr MCCtec in den vergangenen zehn Jahren gebaut und ausgeliefert. Die Kräne – sie kosten je nach Ausstattung zwischen vier und fünf Millionen Euro – sind weltweit im Einsatz.

Wie es zu dem schweren Unglück kam, ist weiterhin unklar. Als der zweite Liebherr-Kran auf dem Schiff positioniert wurde, sei das Schiff in Schieflage geraten – und beide Kräne seien dann in das ins elf Meter tiefe Hafenbecken gerutscht, teilte Liebherr am Montag mit.

Zeugenaussagen sollen ausgewertet werden

Dabei wurde ein Mitarbeiter der Verladefirma „leicht am Knöchel verletzt“. Ein Hafenarbeiter soll beobachtet haben, dass einer der Verladekräne der „Jumbo Vision“ beim Rangieren gegen einen der beiden Liebherr-Kräne gestoßen sei, wodurch das Schiff in die Schieflage geraten sei.

Zur Galerie Am Freitagabend kam es im Rostocker Hafen zu einem schweren Unglück. Zwei Kräne stürzten ins Hafenbecken – die OZ war auf dem Wasser.

Womöglich wurden auch beim Verladen der Kräne Fehler gemacht. Unbestätigten OZ-Informationen zufolge habe man Stahlplatten auf das Schiffsdeck gelegt, um Unebenheiten auszugleichen. Allerdings hätte man Gummi unter die Stahlplatten legen müssen, da diese sonst auf dem Stahldeck „rutschen wie Seife“. Ein weiterer Fehler sei gewesen, dass man die Kräne auf den Rädern habe stehen lassen, statt diese abzusenken.

Die Aufklärung der Havarie wird jetzt auch von der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) unterstützt. Das bestätigte die BSU am Montag gegenüber der OZ. Für die Untersuchung sollen demnach Zeugenaussagen, Aufzeichnungen von Überwachungskameras und elektronische Schiffsdaten ausgewertet werden.

Gesprächsthema im Hafen

Im Hafen war die Kran-Havarie am Montag das bestimmende Gesprächsthema:

Matthias Kaehne, 45, arbeitet für Vergölst: „Ich frage mich, wie das passieren konnte. Im Gespräch mit Bekannten ist das ein Thema. Man kann froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Für Liebherr wird es wohl teuer werden. Quelle: Martin Börner

Mustafa Dündar, 40, Besitzer eines Dönerladen: „Die Leute erzählen an meinem Stand, dass zwei Kräne ins Wasser gefallen sind, die Kosten über sieben Millionen Euro betragen und Bergung und Reparatur auch Millionen kosten werden.“ Quelle: Martin Börner

Bernd Pruschek, 60, aus Putbus arbeitet bei Holcim: „Ich habe aus dem Radio von dem Unfall erfahren. Ich bin froh, dass keinem was passiert ist. Heute früh ist es unter uns Mitarbeitern ein Thema gewesen. Quelle: Martin Börner

Joshua von Hofe, PSA Zentrale: „Wir sind glücklich darüber, dass niemand schwer zu Schaden gekommen ist. Die Sicherheitsvorkehrungen haben augenscheinlich gut gegriffen, aus meiner Sicht als Ausbildungsleiter Höhenrettung. Quelle: Martin Börner

Ottomar Blüher, 74, aus Rostock: „Freitagnachmittag war ich hier, da war ein Kran aufgeladen. Samstag dachte ich, ein neues Schiff sei hier, weil ich keine Kräne auf dem Schiff gesehen habe. Erst in der Zeitung habe ich vom Unfall gelesen. Ich werde den weiteren Verlauf verfolgen. Für Liebherr tut es mir leid. Es ist schlimm. Quelle: Martin Börner

Die Kräne liegen nun in etwa elf Metern Tiefe und sollen so schnell wie möglich geborgen werden, hieß es. Die Unglücksstelle im Hafenbecken B behindert nicht die Schifffahrt im Überseehafen und auf der Warnow. Darauf haben Sprecher von Wasserschutzpolizei und Hafenamt hingewiesen. Der Unfall hatte sich im Hafenbecken B ereignet, das landeinwärts auf der Seite hinter dem Fährhafen liegt. Es nehme etwa 15 Prozent der Breite des Schifffahrtsweges ein.

Mit der Bergung der großen Kräne kann voraussichtlich nicht vor Mitte dieser Woche begonnen werden. „In einem detaillierten Bergungskonzept werden in den kommenden Tagen alle notwendigen Maßnahmen zusammengefasst und abgestimmt“, heißt es aus der Rostocker Stadtverwaltung. Um die genaue Lage der Kräne anhand einer 3D-Darstellung zu dokumentieren, werde die „Gewässersohle innerhalb des Schadbereichs hydrographisch“ vermessen.

Kräne sollen weiter verwendet werden

Derzeit prüfen Experten des Rostocker Unternehmens Baltic Taucher, wo die Seile zum Herausheben der havarierten Kräne befestigt werden können. Zudem untersuche Liebherr, ob die Kräne unter Wasser teilweise demontiert werden können, um das Herausheben zu erleichtern. Damit würde sich das Gewicht auch etwas verringern. Ziel sei es, die Kranteile möglichst weiterverwendbar zu bergen, hieß es.

Das Austreten umweltgefährdender Stoffe konnte inzwischen unterbunden werden. In den Kränen befanden sich den Angaben zufolge insgesamt rund 7600 Liter Hydrauliköl und 3000 Liter Dieselkraftstoff, die jetzt abgepumpt werden sollen. Bei dem Vorfall seien rund 100 Liter der Schadstoffe ins Hafenbecken gelangt. Davon konnte das Ölwehrschiff „Flunder“ den Großteil absaugen.

Schwere Unfälle im Überseehafen

Im Rostocker Überseehafen kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Ende 2018 war ein 800 Tonnen schweres Stahlrohr beim Verladen aus der schlaufenähnlichen Befestigung gerutscht und auf das Deck des Spezialschiffs „Svenja“ gefallen. Das etwa 100 Meter lange Rohr mit einem Maximaldurchmesser von acht Metern war für eine Offshore-Anlage bestimmt. Bei dem Vorfall war ein Mitarbeiter verletzt worden.

Vor vier Jahren war beim Betanken eines Fährschiffs am Liegeplatz 61 ein Schlauch geplatzt und Schweröl ins Wasser geflossen. Das weitere Ausbreiten der Schadstoffe konnte verhindert werden. Einige Monate zuvor war auf dem Zementfrachter „Cembalo“ in einer Mannschaftskabine ein Feuer ausgebrochen.

Mehr zum Thema:

Von Axel Meyer-Stöckel