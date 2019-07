Schwerin

Millionen neue Bäume für den Klimaschutz: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) will dem CO2-Ausstoß in Deutschland ein riesiges Aufforstungs-Programm entgegensetzen.

Nimmt man eine Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule ( ETH) Zürich als Grundlage, müsste sich Mecklenburg-Vorpommern mit 212 000 Hektar neuem Wald beteiligen, um den Schadstoff-Ausstoß seiner Einwohner zu neutralisieren. Das entspricht einer Fläche, die doppelt so groß ist wie die Insel Rügen.

Der Aufforstungs-Plan funktioniert bislang nur in der Theorie

Die Schweizer Forscher haben Bevölkerungszahlen und Emissionen als Grundlage für ihre Untersuchung genommen und errechnet, dass mit einem weltweiten Aufforstungsprogramm von einer Milliarde Hektar Wald die Klimaerwärmung zu stoppen sei. Die Bundesregierung will Mittel für eine bundesweite Aufforstung aus dem Energie- und Klimafond (EKF) bereitstellen. Allein, es mangelt am Detail. Denn die Flächen, um die im ersten Schritt von Julia Klöckner geforderten 110 000 Hektar Wald bundesweit zu pflanzen, sind zwar da. Sie werden aber nicht zur Verfügung gestellt.

Quelle: Benjamin Barz

Skepsis überwiegt deshalb auch in MV. Freie Flächen, die zur Bepflanzung geeignet sind, gehören Landwirten, der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) – also dem Bund – als militärische Liegenschaften ebenfalls dem Bund oder sie stehen unter Naturschutz. Und keiner dieser Eigentümer hat Interesse an Aufforstung. Bettina Schipke, Sprecherin des Bauernverbandes MV, sagt: „Wir verspüren keine große Motivation, landwirtschaftliche Flächen, mit denen unsere Landwirte ihren Lebensunterhalt bestreiten, aufzuforsten.“ Den Bauern würden Agrarprämien verloren gehen. Mit der Bewirtschaftung von Ackerland können sie mehr Geld verdienen als mit Waldbestand.

MV steht im bundesweiten Waldvergleich an vorletzter Stelle

Nicht anders sieht es bei den BVVG-Flächen aus. Sie dienen über die Privatisierung der Gewinnmaximierung des Bundes. Seit 1992 hat die Treuhandnachfolgerin 330 000 Hektar Agrarfläche privatisiert. Till Backhaus ( SPD), Landwirtschaftsminister von MV, hat sich gerade dafür stark gemacht, weite Teile der BVVG-Agrarflächen zu kaufen, um sie in MV landwirtschaftlich zu nutzen und für den Trinkwasser,- Arten- und Klimaschutz bereitzustellen – also zum Teil ebenfalls aufzuforsten. Kosten: 25 Millionen Euro.

MV steht im bundesweiten Waldvergleich an vorletzter Stelle vor Schleswig-Holstein. 580 000 Hektar Wald gibt es im Land. Das sind 24 Prozent der Landesfläche. Bayern beheimatet 2,5 Millionen Hektar Wald. Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz sind zu 36 bzw. 38 Prozent bewaldet. Nach oben ist also Spielraum. Die Verbände der Waldbesitzer begrüßen den Klöckner-Vorstoß. Kritisieren aber, dass er nicht durchdacht sei. Albrecht Stahl, Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes MV, sagt: „Das ist eine großartige Idee. Wir sind auf jeden Fall dafür. Aber wenn der Bund immer mehr Flächen unter Naturschutz stellt, wird das nichts.“ Denn, man glaubt es kaum: Auch Naturschützer sperren sich der Idee. Natur- und Artenschutz widersprechen der Aufforstung und dem Klimaschutz. In Naturschutzgebieten dürfen nicht einfach so Bäume gepflanzt werden.

Wald in Mecklenburg-Vorpommern In Mecklenburg-Vorpommern stehen 588 000 Hektar Wald. Das sind 23 Prozent der Landesfläche. Pro Jahr werden gerade mal 500 bis 1000 Hektar neu aufgeforstet. In der bundesweiten Waldstatistik steht MV auf dem vorletzten Platz vor Schleswig-Holstein mit gerade mal 163 000 Hektar (10,3 Prozent). Durchschnittlich ist Deutschland zu 32 Prozent der Landesfläche bewaldet. Das sind 11,4 Millionen Hektar Wald. Länder wie Bayern mit 2,6 Millionen Hektar Wald, Baden-Württemberg mit 1,4 Millionen Hektar, Niedersachsen mit 1,2 Millionen Hektar, Rheinland-Pfalz mit 836 000 Hektar oder Nordrhein-Westfalen mit 888 000 Hektar liegen mit mehr als 30 Prozent der Landesfläche deutlich darüber. Prozentual liegt Rheinland-Pfalz mit 42,1 Prozent vor Hessen (41,7 Prozent), dem Saarland (38,3 Prozent), Baden-Württemberg (38,1 Prozent) und Bayern (36,3 Prozent).

Michael Meyer