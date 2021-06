Covid-19 - Zwei neue Corona-Fälle in MV am Samstag: Lage in Kliniken unverändert

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Sonnabend zwei neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – zehn Fälle weniger als am Freitag. Die Landes-Inzidenz verändert sich nicht. Innerhalb von MV liegen die Werte zwischen 0,0 und 4,7.