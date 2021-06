Zwei neue Corona-Fälle in MV am Sonntag: Landes-Inzident bleibt stabil

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Sonntag zwei neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – genauso viele wie am Vortag und am Sonntag eine Woche zuvor. Die Landes-Inzidenz verändert sich nicht. Nur in einem Landkreis liegt dieser Wert aktuell bei 0.