Zwei neue Corona-Fälle in Vorpommern-Greifswald: Darum tauchen sie nicht in der Statistik auf

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind zwei Corona-Infektionen bekannt geworden, die allerdings nicht in den Statistiken des Kreises wie auch denen des Landes auftauchen. Zum einen handelt es sich um eine in Greifswald lebende ausländische Studentin, die seit Längerem schwach positiv auf den Erreger reagiert hat, wie der Sprecher des Landkreises, Achim Froitzheim, sagte.

Im zweiten Fall handelt es sich um eine polnische Reinigungskraft, die in einem Zinnowitzer Hotel auf der Insel Usedom arbeitet, und die sich am vergangenen Montag mit für Corona typischen Krankheitszeichen bei ihrem Arbeitgeber gemeldet hat. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt in der Freiwoche. Der Hotelier reagierte umgehend und veranlasste, wie für solche Fälle vorgesehen, einen sofortigen Abstrich, sagt der für Vorpommern zuständige Corona-Manager Dr. Matthias Gründling.

Frau jetzt in häuslicher Quarantäne

„Innerhalb weniger Stunden war das positive Testergebnis da, was zur sofortigen Information des Gesundheitsamtes und der polnischen Gesundheitsbehörden führte“, so Gründling. Die Frau war zum Test selbst ins Wolgaster Krankenhaus gefahren, da der Corona-Test auf polnischer Seite nur in Stettin und mit längerer Wartezeit hätte durchgeführt werden können. Von Wolgast aus war sie noch für eine Nacht nach Greifswald zur Beobachtung gebracht und am nächsten Vormittag wieder entlassen worden.

Der Polin soll es gut gehen, sie habe keine Symptome. Sie befindet sich jetzt in häuslicher Quarantäne. Die Ansteckung mit dem Coronavirus soll in einem Restaurant in Swinemünde erfolgt sein. Laut Gesundheitsamt seien alle Kontaktpersonen identifiziert und negativ auf den Erreger getestet worden. Sie würden am Mittwoch ein zweites Mal getestet.

Erfassung nach Wohnsitzprinzip

Der Grund, warum diese beiden Fälle nicht in der amtlichen Statistik des Kreises beziehungsweise des Landes auftauchen, sind die Regularien der Meldestatistik, der zufolge die Erkrankten an ihrem Erstwohnsitz erfasst werden. Demnach sieht das Bundesinfektionsschutzgesetz die Erfassung nach dem Wohnsitzprinzip vor. Diese Vorgaben werden auf Landesebene umgesetzt. „Die Statistik stimmt“, so Froitzheim. Werde jemand positiv getestet, der seinen Hauptwohnsitz nicht im Kreis Vorpommern-Greifswald hat, würden die örtlich zuständigen Gesundheitsämter informiert. Für eine darüber hinausgehende Information der Öffentlichkeit hier vor Ort habe in beiden Fällen keine Notwendigkeit bestanden, weil es sich um Einzelfälle gehandelt habe, so der Kreissprecher.

Nach Angaben von Froitzheim hat diese Art der Erfassung nach Hauptwohnsitz auch gegenteilige Effekte. So ging ein Greifswalder in die offizielle Statistik des Landes ein, obwohl er im Berliner Raum bei seiner Lebenspartnerin lebe und auch in Berlin positiv getestet worden war, wie Froitzheim sagte. Er hatte jedoch seinen Erstwohnsitz in Greifswald gemeldet.

Kein Urlauber bisher positiv getestet

Das Meldeprinzip trifft auch für Touristen, die ihren Urlaub auf Usedom, in Lubmin oder in Greifswald verbringen, zu. Bislang gab es aber unter Feriengästen in Vorpommern-Greifswald keine Corona-Infektionen. „Nein, das ist nicht der Fall“, so Froitzheim. „Urlauber wurden im Kreis Vorpommern-Greifswald noch nicht positiv getestet.“ Die in Greifswald lebende Studentin befindet sich derzeit in häuslicher Isolation. Sie soll in Kürze erneut getestet werden. „Wir hoffen, dass wir sie dann frei testen können.“

Von Martina Rathke und Cornelia Meerkatz