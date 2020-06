Covid-19 in MV - Zwei neue Corona-Infektionen am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern

Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in MV auf 781 gestiegen. Bislang sind schätzungsweise 738 Patienten wieder von einer Covid-19-Erkrankung genesen.