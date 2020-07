Zwei neue Corona-Infektionen in MV am Montag

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Montag zwei neue Corona-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Damit steigt die Zahl der positiv getesteten Menschen auf 845. Einer der Fälle ist an Bord der im Rostocker Seehafen liegenden Kreuzfahrtschiffe von Aida aufgetreten.