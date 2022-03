Zwei neue Folgen vom Usedom-Krimi: Diese neuen Schauspieler übernehmen wichtige Rollen

Insel Usedom

Was sagt man über eine gute Schulsekretärin? Sie weiß über Geschehnisse und Mitarbeiter Bescheid. Sie ist die Schnittstelle und hält die Fäden in der Hand. Der Chef fragt sie um Rat, das Team bittet um Hilfe. Sie plaudert gerne. Christina Große ist eine Schulsekretärin, die nicht plaudert. Spoiler-Alarm! Zu ihrer Rolle in der Episode „Schneewittchen“ im neuen Usedom-Krimi will die Schauspielerin aus Berlin nicht viel sagen. „Es geht auch um Mobbing an einer Schule“, so die 51-Jährige.

Bis Ende April werden auf der deutschen und polnischen Seite der Ostseeinsel sowie in Berlin und Umgebung die Folgen 17 und 18 gedreht. Katrin Sass steht als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow wieder vor der Kamera. Rikke Lylloff (Hauptkommissarin Ellen Norgaard) und Till Firit (Hauptkommissar Rainer Witt) ermitteln. „Gute Nachrichten“ und „Schneewittchen“ heißen die Episoden von Matthias Tiefenbacher.

Was mit „Schneewittchen“ märchenhaft klingt, ist eine Tragödie um den Tod eines 17-jährigen Schülers. Karin Lossow kennt ihn aus der Handelsschule, an der sie eine Projektgruppe zu Rechtsfragen leitet. Zufällig hatte sie einen Mobbing-Angriff auf den Klassenbesten beobachtet und dem Jungen ihre Hilfe angeboten. Zu spät. Der Junge betrieb einen schwunghaften Handel mit Testfragen, die er an seine Klassenkameraden verkaufte und damit Tausende Euro Gewinn machte. Ins Zentrum der Ermittlungen gerät der stellvertretende Schuldirektor Bernhard Brinkhaus (Thomas Dannemann). Im Raum steht der Verdacht der missbräuchlichen Beziehung eines Lehrers zu seinem minderjährigen Schutzbefohlenen.

Die Böse in einem guten Krimi

Als Schulsekretärin agiert Christina Große, die den Fernsehzuschauern aus Tatort- und Polizeiruf-Folgen oder der Serie „Weissensee“ bekannt sein dürfte. Sie steht das erste Mal für den Usedom-Krimi vor der Kamera. Einen Drehtag gab es schon – nachts beim neuen Film-Zuhause von Till Firit in Hohendorf. Die Schauspielerin, die in Blankenhain (Thüringen) geboren wurde, kennt die Insel. Zu Kindheitstagen machte sie mit ihrer Familie Urlaub in Ahlbeck und Heringsdorf. „Das letzte Mal war ich 1992 in Zinnowitz. Ich freue mich, für die Dreharbeiten eine Woche auf Usedom zu sein. Da wird es sicher auch Zeit geben für einen Strandspaziergang“, sagt Christina Große, die in einem Interview mal gemeint hat, „die Böse in einem guten Krimi“ sein zu wollen.

Ob sie die Böse ist, lässt sie offen. Ob der Krimi gut wird, auch. „Natürlich hoffe ich das, aber es bleibt immer ein großes Abenteuer, wie sich alle in der Arbeit und mit der zu erzählenden Geschichte finden. Das Buch ist jedenfalls sehr spannend“, sagt Christina Große. Mehrere Folgen der beliebten Reihe hat sie bereits gesehen. Und? „Es ist die Mischung von starken Frauen-Charakteren und der schönen Landschaft, die die Reihe ausmacht. Ich mag besonders Katrin Sass und Lisa-Maria Potthoff (sie spielte vor Rikke Lylloff die Kommissarin d.R.).“

Dass der Usedom-Krimi jedes Mal ohne Sommer, volle Strände und Cocktails in die Wohnzimmer kommt, ist ganz nach ihrem Geschmack. „Wenn ich wählen könnte zwischen zwei Wochen im Juli und August oder im Frühjahr und Herbst würde ich mich immer gegen den Sommer entscheiden. Ich mag die Ostsee rau, wild und einsam.“

Geheimnis einer leidenschaftlichen Affäre

Einsam ist es in der zweiten Geschichte „Gute Nachrichten“ um die prominente Fernsehmoderatorin Sandra Berger (Loretta Stern) geworden, die erschlagen in ihrem Usedomer Ferienhaus liegt. Diesmal wird es für Hauptkommissarin Ellen Norgaard ein besonderer Fall, weil sie am Tatort den Ehemann der Getöteten trifft, den ebenfalls bekannten TV-Moderator Jonas Gomez, der von Nikolai Kinski verkörpert wird, dem Sohn des legendären Klaus Kinski. Die beiden verbindet das gut gehütete Geheimnis einer leidenschaftlichen Affäre.

Ellen schüttet ihrer Freundin Karin Lossow ihr Herz aus. Noch ahnt im Kommissariat niemand, dass sich Ellen zum Tatzeitpunkt mit Jonas Gomez getroffen hat – der offiziell kein Alibi hat.

Ob es der letzte Usedom-Auftritt für Christina Große wird, steht noch nicht fest. „Ich lasse mich überraschen.“ Ab Mai dreht sie für einen Kinofilm, ab September folgen weitere Projekte. Sie sieht sich übrigens in ihrer Traumrolle als eine notorische Lügnerin. „Mich interessieren die Momente, in denen Menschen sich ihre Lügen so glauben, dass eine komplett eigene Realität daraus erwächst.“ Ihre Realität für diese Woche heißt Usedom. Und das ist nicht gelogen.

Info: Als „DonnerstagsKrimi im Ersten“ sind die beiden Folgen voraussichtlich im vierten Quartal 2022 zu sehen.

Von Henrik Nitzsche