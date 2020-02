Schwerin

Ist der Rechtsstaat in MV nicht in der Lage, sich durchzusetzen? Im vergangenen Jahr sind in MV rund zwei Drittel der geplanten Rückführungen von Migranten in ihre Heimatländer gescheitert.

In 687 von 1028 Fällen organisierter Abschiebungen mussten die Behörden klein beigeben, weil sich Ausreisepflichtige zur Wehr setzten, untertauchten oder andere Gründe die Abschiebung verhinderten, räumt Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) ein. Nikolaus Kramer, AfD-Fraktionschef im Landtag, fordert Abschiebehaft in MV für solche Migranten.

AfD-Mann fordert Abschiebehaft in MV-Gefängnissen

Zwei von drei geplanten Abschiebungen seien 2019 gescheitert, teilt das Schweriner Innenministerium auf Anfrage der AfD im Landtag mit. Hauptgründe: Betroffene seien untergetaucht (253 Fälle) oder hätten sich widersetzt (Renitenz, 203). Weitere 207 Fälle werden unter „Sonstiges“ geführt: medizinische Gründe, Flugausfälle, zu spätes Erscheinen oder Abschiebestopp, da Familien nicht vollständig waren. Kirchenasyl wird sechsmal als Grund angeführt, eingelegte Rechtsmittel 18-mal. In Vorjahren lag die Quote ähnlich hoch, 2018 scheiterten 932 von 1300 geplanten Abschiebungen.

Von einem „Desaster“ spricht AfD-Mann Kramer. Es könne nicht sein, dass Abzuschiebende durch aggressives Verhalten „unseren Rechtsstaat aushebeln“. Er fordert Caffier auf, endlich zu handeln. Ausreisepflichtige Personen, die sich widersetzen, sollten in Abschiebehaft in ein Gefängnis kommen. „Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die gegenwärtige Tatenlosigkeit der Landesregierung das Vertrauen in den Rechtsstaat weiter untergräbt“ so Kramer.

Caffier findet die Abschiebequote „unbefriedigend“

„Unbefriedigend“ findet die Situation auch Caffier. „Wir setzen verschiedene Stellschrauben an, um etwas zu ändern.“ So trete man mit dem Bund für eine „härtere Gangart“ gegenüber Staaten ein, die bei der Beschaffung von Pässen nicht kooperieren. Zudem sei die Aufnahme der Länder Tunesien, Marokko, Algerien und Georgien in die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten „längst überfällig, scheiterte jedoch bisher am Widerstand der Grünen“, erklärt der Innenminister. Warum die Landespolizei bei der Abschiebung dennoch so oft versagt – kein Wort dazu von Caffier.

Seit Jahren ist Abschiebehaft im Gespräch. Caffier erklärte wiederholt, Straftäter und Migranten nicht gemeinsam einsperren zu wollen – obwohl ein Bundesgesetz dies als Ausnahme erlaubt. MV will sich an einer Einrichtung in Glückstadt ( Schleswig-Holstein) beteiligen, die 2020 eröffnen sollte. Nun ist bereits 2021 im Gespräch. Das Modell reicht Kramer nicht: Caffier solle im Landtag erklären, wie die Gefängnisse hier für Abschiebehaft hergerichtet werden könnten.

Flüchtlingsrat für automatisches Bleiberecht nach fünf Jahren

Eine ganz andere Position vertritt Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat MV. Ein großer Teil der Abschiebungen kommt nicht zustande, weil Familienmitglieder unauffindbar sind. „Wir leben in einem Rechtsstaat. Es gibt auch das Recht auf Familie“, so Seemann-Katz. Ihr Vorschlag: „Wenn der Staat es nicht schafft, jemanden innerhalb von fünf Jahren loszuwerden, muss es ein Bleiberecht geben.“

