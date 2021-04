Zweite Corona-Strandsaison in MV beginnt ohne Strandkörbe

Zinnowitz

Privat genießt Mayk Borchardt die Ruhe am Strand von Zinnowitz auf Usedom. Wegen Corona verirren sich derzeit nur wenige Besucher dorthin. „Es ist schon schön, wenn es so leer ist.“ Doch beruflich vermisst der Unternehmer die Urlauber schmerzlich. „Es tut einem schon fast weh, dass sie nicht kommen dürfen. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust.“ Borchardt vermietet normalerweise in Zinnowitz Strandkörbe und würde dieser Tage so richtig in die Saison starten. Doch die Corona-Landesverordnung verbietet die Nutzung des traditionellen Strandmöbels.

80 Stück gehören Borchardt, weitere 200 teilt er sich mit seinem Bruder in einer zweiten Firma. Sie würden jetzt schon am Strand stehen und bei gutem Wetter sicher reißenden Absatz finden – wäre da nicht die Pandemie. So stehen die Strandkörbe weiterhin im Winterlager und warten wie ihr Besitzer auf bessere Zeiten.

„Wir stehen in den Startlöchern“

Wie in jedem Winter hat Borchardt seine Körbe im Winter repariert. 20 Stück hatten es in dieser Saison nötig. Die Teile dafür fertigt er in seiner eigenen Werkstatt selbst. „Strandkorbverleih ist ein Ganzjahresjob“, erklärt er. Doch inzwischen ist er mit allen Körben durch, alles ist bereit für die Saison. „Wir stehen in den Startlöchern.“ Nur der Startschuss lässt auf sich warten.

Borchardt lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen, obwohl seine Rücklagen jeden Tag weiter dahinschmelzen. „Wir leben im Winterhalbjahr von den Einnahmen im Sommer. Die Ausfälle, die wir jetzt haben, können wir auch nicht mehr kompensieren.“ Aber bis jetzt reicht das Geld noch. Auch Borchardts einziger Mitarbeiter muss sich keine Sorgen machen: Als Saisonkraft arbeitet er einfach länger als sonst in seinem Winterjob im Pflegebereich, erklärt sein Chef.

Mehr Zeit für das Ehrenamt

Statt Strandkörbe zu vermieten, hat Borchardt jetzt mehr Zeit für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten – sofern die nicht auch Corona zum Opfer fallen, wie die Strandkorb-WM, die er sonst organisiert. „Im Karnevalsverein ist die Saison ebenfalls ausgefallen. Aber im Tennisverein dürfen wir spielen und trainieren.“ Zusammen mit anderen Mitgliedern hält Borchardt unter anderem die Tennisplätze in Schuss.

Auch privat hat er jetzt mehr Zeit für Familie und Haus. „Ich treibe mich viel in Baumärkten herum. Derzeit wird die Küche renoviert. Außerdem hat ja die Gartensaison begonnen.“ Borchardt hat drei Kinder, davon ist eines im schulpflichtigen Alter. Ihm hilft er beim Distanzlernen. „Da kommt keine Langeweile auf.“

Doch so langsam könnte es dann doch mal losgehen mit dem Geschäft: „Ich sitze auf glühenden Kohlen“, gibt der ansonsten so entspannt wirkende Borchardt zu. Zumal er noch gar nicht weiß, wie lange die Körbe noch im gemieteten Winterlager stehen bleiben können.

Geschäft lebt von Tagesausflüglern und Urlaubern

Dabei würde es ihm nicht reichen, dass die Vermietung wieder erlaubt wird, erklärt Borchardt: „Der Strandkorbverleih lebt von Gästen. Wir brauchen auch wieder offene Hotels.“ Einheimische Kunden aus MV machten bei ihm höchstens zehn Prozent des Umsatzes aus, Tagesausflügler, vor allem aus Berlin und Brandenburg, weitere knapp 20 Prozent. „Der Rest kommt von Feriengästen.“

Er hat einerseits durchaus Verständnis für die strikten Corona-Beschränkungen. Doch warum die gesunde Seeluft nicht genutzt werden darf, will Borchardt nicht so recht in den Kopf: „Corona ist schließlich eine Lungenkrankheit. Da wäre es für die Gesundheit doch besser, man würde die Menschen an die Strände lassen.“ Experten zufolge ist die Ansteckungsgefahr draußen gering – vor allem, wenn der Seewind die Viren aus dem Strandkorb bläst.

Von Axel Büssem