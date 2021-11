Zweiter Corona-Herbst: Wie gefährlich ist die vierte Welle für MV? 

Rostock

Viel mehr Fälle, aber weniger Leid: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in MV erklimmt seit Tagen immer neue Höchstwerte. Trotzdem ist die Situation in den Kliniken noch vergleichsweise entspannt. Das zeigt sich besonders deutlich beim Blick zurück: Vor einem Jahr gab es im Nordosten täglich nur rund ein Viertel so viele Neuinfektionen wie jetzt. Auch die Zahl der Menschen in MV, die aktuell Corona haben – also infiziert und nicht genesen sind – ist mit rund 4500 dreimal höher als vor einem Jahr. Aber trotzdem müssen zurzeit weniger Erkrankte medizinisch versorgt werden als damals.

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ist geringer als vor einem Jahr – obwohl es inzwischen fast vier Mal so viele Neuinfektionen gibt. Insgesamt werden derzeit nur etwa halb so viele Coronakranke in einer Klinik behandelt wie im vergangenen Herbst. Der mildere Verlauf sei eine Folge der im Januar gestarteten Impfungen, heißt es im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Besonders klar wird das bei einem Vergleich der an und mit Corona Verstorbenen: Am 12. November 2020 meldete das Lagus noch 36 Tote für MV, genau ein Jahr später waren es 4.

„Von den reinen Zahlen her sieht es gar nicht so schlecht aus“, sagt Christian Arns, Sprecher der Unimedizin Greifswald. Sechs Covid-19-Patienten liegen aktuell auf den Intensivstationen. Die Ampel für die Hospitalisierung steht im Landkreis Vorpommern-Greifswald – wie in ganz MV – auf Grün. Aber die Covid-Patienten unterscheiden sich zunehmend von denen des Herbstes 2020.

Mehr Fluktuation auf der Intensivstation

Vor einem Jahr waren es noch vorwiegend Personen mit erhöhtem Risiko – vor allem Ältere und Vorerkrankte. Entsprechend lange dauerte die intensivmedizinische Behandlung. Jetzt sind die Patienten jünger im Schnitt und die Behandlungszeiten kürzer geworden. „Das bedeutet mehr Aufwand auf den Stationen, weil die Fluktuation größer geworden ist“, sagt Arns.

Lediglich sieben Prozent beträgt die durchschnittliche Auslastung der Intensiv-Betten in MV. Die Situation sei trotzdem angespannt, heißt es in der Greifswalder Uniklinik. Dass geplante Operationen verschoben werden müssten, sei noch die absolute Ausnahme oder komme bisher gar nicht vor, heißt es in den Kliniken in Greifswald, Rostock, Stralsund und Schwerin.

Täglich Dutzende Verdachtsfälle

Wegen der hohen Infektionszahlen landen zusätzlich noch jeden Tage „dutzende“ Verdachtsfälle auf den Stationen – häufig Ungeimpfte, die Symptome zeigen, bei denen noch kein Testergebnis vorliegt, darunter viele Überweisungen von anderen Kliniken. Um Ansteckungen zu vermeiden, kommen diese Personen in Einzelzimmer. Personal und Räume für die „Beobachtungs“- und „Verdachtsfälle“ werden knapp, heißt es sowohl in Greifswald und als auch an der Rostocker Unimedizin.

„Es ist anstrengend, aber noch gut zu handhaben“, sagt Mathias Bohnatz, Sprecher des Helios-Hanseklinikums in Stralsund. 14 Patienten liegen hier aktuell auf der Covid-Isolierstation, drei weitere werden intensivmedizinisch behandelt. Im Februar, auf dem Höhepunkt der dritten Welle, waren es 20 auf der normalen Corona- sowie acht auf der Intensivstation. „So dramatisch ist es noch nicht“, sagt Bohnatz. Aber man sei auf alles eingestellt. Zum Beispiel, dass die Welle aus Süddeutschland mit Inzidenzen von mehr als 500 und mehr auch den Norden erreicht. „Manche Forscher sprechen bei der vierten Welle bereits von einem Tsunami“, sagt der Kliniksprecher.

