Schwerin

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald hat kürzlich mehrere Eilanträge von Besitzern von Ferienwohnungen und -häusern gegen das Beherbergungs- und Einreiseverbot in MV abgelehnt. Am heutigen Dienstag (10. Mai) hat eine Gruppe von Zweitwohnbesitzern einen offenen Brief an die Landesregierung geschrieben.

Damit wollen sie neben den rechtlichen Argumenten, die sie bereits in der Klage angebracht haben, die emotionalen Umstände aufzeigen, wie Susanne Poldauf, eine der Klägerinnen, erklärt. Sie hoffen auch, so die Politiker bei der heutigen Kabinettssitzung noch erreichen zu können.

„Wir fühlen uns nicht ernst genommen“

Am 7. Mai bekam die Gruppe von 25 Zweitwohnbesitzern, die gegen das Einreiseverbot geklagt hat, dann den Anruf von ihrer Anwältin. Diese ist im Übrigen ebenfalls gebürtige Mecklenburgerin, wie uns Poldauf verrät. „Eine Begründung folgt später“, hieß es von dem Gericht. Die haben sie aber bis heute nicht erhalten, wie die Zweitwohnbesitzer in dem Brief nun schreiben.

Sie drücken darin auch ihr Unverständnis für diese Entscheidung aus und sagen, dass sie sich wie „Einwohner zweiter Klasse“ fühlen. Und: „Wir fühlen uns entrechtet und nicht ernst genommen.“

Menschen mit Zweitwohnsitz zahlen Steuern

Schließlich würden Menschen mit einem Zweitwohnsitz Steuern in MV zahlen, für Investitionen und kulturelle Bereicherung sorgen. Sie machen in Mecklenburg-Vorpommern vier Prozent, das sind 65000 Menschen, der Gesamtbevölkerung aus. Durch das Einreiseverbot würde die Gesellschaft gespalten werden und das Bild, das MV nach außen abgibt, werde langsam peinlich, meint Susanne Poldauf. Denn kein anderes Bundesland habe so strenge Maßnahmen.

Den Wunsch, ihre Zeit in unserem Land verbringen zu können, begründen die Schreiber des offenen Briefes in folgendem Absatz: „Mecklenburg-Vorpommern ist unsere Wahlheimat, oft auch unser Geburtsort, eine bewusste Wahl für ein Domizil an einem der schönsten Flecken der Erde, wie wir finden. Wir leben gerne hier und sind hier sozial verwurzelt, wir bringen uns ein, kümmern uns um unsere älteren Nachbarn oder helfen in den Kirchgemeinden. Wir sind Teil einer wichtigen sozialen Symbiose. Unsere Kinder haben hier Freunde, sie erleben einen wesentlichen Teil ihrer Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sei ihnen zufolge ein Nebenwohnsitz eben kein Wohnsitz zweiter Klasse, sondern einfach ein weiterer Wohnsitz. „Das Melderecht mag unterscheiden, das Leben nicht. Und das Grundgesetz in Artikel 11 auch nicht.“ Dieses regelt nämlich das Grundrecht der Freizügigkeit. Das bedeutet, dass jeder das Recht hat, seinen Wohn- und Aufenthaltsort selbst zu wählen.

Von OZ