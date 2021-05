Stralsund/Bergen

Auf diesen Moment haben viele der rund 65 000 Zweitwohnungsbesitzer in MV lange gewartet: Am Freitag, dem 28. Mai, dürfen sie aus Berlin, Hamburg oder Brandenburg wieder nach Vorpommern-Rügen einreisen – auch wenn sie nicht den kompletten Impfschutz haben.

Doch der Riss, zu dem die wochenlange Einreisesperre der Landesregierung MV geführt hat, sitzt tief. So hat die Initiative „Zweitwohnsitz in MV“ angekündigt, weiter für ihr Grundrecht zu streiten – auch vor Gericht und um den „erneuten Rausschmiss“ zu verhindern.

Zweitwohnungsbesitzer klagen weiter gegen Einreiseverbot

„Nachdem mehrere Klagen und Eilanträge beim Oberlandesgericht Greifswald abgelehnt worden sind, planen wir weitere rechtliche Schritte und bereiten gemeinsam mit unserer Anwältin Dr. Katja Kleist ein Hauptsacheverfahren vor, um die Rechtmäßigkeit des Einreiseverbots noch einmal grundsätzlich überprüfen zu lassen“, heißt es in einer Erklärung, die sie direkt an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geschickt haben.

„Einreiseverbot für Zweitwohnungsbesitzer macht keinen Sinn“

„Jubeln kann ich über diese Öffnung nicht“, sagt Jens Kröger (50), einer der Initiatoren. Der Handwerker aus Hamburg baut ein Haus am Stettiner Haff wieder auf. Es ist der Zweitwohnsitz seiner Familie. Für den in Thüringen geborenen Kröger sei es schwer gewesen, der eigenen Tochter zu erklären, warum diese plötzlich nicht mehr ihre Freunde an der Ostsee besuchen könne. „Wir haben uns strikt an das Einreiseverbot gehalten“, sagt Kröger.

„In der Zeit haben sich Nachbarn um das Haus gekümmert. Jetzt bin ich froh, dass ich wieder hinfahren kann. Dennoch müssen wir weiter für unser Recht kämpfen.“ Im letzten Jahr hätten die Zweitwohnungsbesitzer das Einreiseverbot noch akzeptiert, auch weil Corona neu war und das Infektionsgeschehen unberechenbar.

Doch ein Jahr später ist für Kröger klar: „Wir haben keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Das MV als einziges Bundesland eine Einreisesperre gegen uns verhängt, macht keinen Sinn.“ Daher drängen die Betroffenen weiterhin auf eine Gleichbehandlung mit Erstwohnungsbesitzern.

Zweitwohnungsbesitzer wollen Klarheit – vor nächstem Lockdown

„Wir müssen weiterkämpfen, sonst werden wir, wenn der nächste Lockdown kommt, wieder ausgesperrt“, sagt Susanna Poldauf. Sie ist in Stralsund aufgewachsen und lebt heute mit ihrer Familie in Berlin. Das elterliche Haus auf Rügen ist ihr Zweitwohnsitz. Dort durfte sie für fünf Wochen nicht mehr hin.

„Die ganzen Wochen, die wir nicht kommen durften, schmerzen sehr. Dass wir eine Woche vor den Urlaubern einreisen dürfen, ist ein kleiner Erfolg unserer Initiative. Aber nun geht es um das Prinzip.“ Sie seien eben keine Touristen, sondern Einwohner, deren Lebensmittelpunkt eben auch an der Ostsee ist.

Landeschefin Schwesig (SPD) erhitzte Gemüter mit Social-Media-Post

Eine Mitteilung der Landeschefin von MV über die eigenen Social Media Kanäle heizt die angespannte Stimmung zusätzlich an. So schrieb Schwesig an Pfingsten „Jetzt gehen wir Schritt für Schritt aus #coronapandemie. Kitas und Schulen sind wieder geöffnet, Kinder und Jugendsport wieder möglich, Gastronomie und Zweitwohnungen und Dauercamper seit Pfingsten ...“.

Der missglückte Post von Manuela Schwesig (SPD) - wenige Minuten nach der Veröffentlichung. Kurze Zeit später wurde er überarbeitet, die Zweitwohnungen wurden gestrichen. Quelle: privat/ Screenshot

„Das sorgte bei vielen Zweitwohnungsbesitzern für Irritation“, sagt Poldauf. „Als würde sie ihre eigenen Maßnahmen nicht kennen.“ „Kein Wunder. Das Regelwerk wächst stetig“, sagt Jens Kröger und kritisiert, dass der Beitrag nachträglich „klammheimlich“ abgeändert wurde. „Generell sollte die Landesregierung MV hinterfragen, ob Facebook und Twitter der richtige Weg sind, für das Verbreiten wichtiger Informationen“, so Kröger.

Wie die Staatskanzlei den Fauxpas erklärt

In der Staatskanzlei kennt man den offenbar missglückten Beitrag. „Die Chefin ist ein Opfer der Kürzungen auf dem Nachrichtendienst Twitter geworden“, sagt Regierungssprecher Andreas Timm. Der Post hätte sich ausschließlich auf die Öffnungsschritte im eigenen Land bezogen. So durften unter anderem einheimische Dauercamper ab Pfingsten wieder über Nacht in ihrem Wohnwagen bleiben. Aber auch Zweitwohnungsbesitzer mit dem kompletten Impfschutz hätten schon vor Pfingsten wieder einreisen können.

Bisher keine Reaktion auf Mails, offene Briefe oder Petition

Während sich Landeschefin Schwesig auf Facebook und Twitter offenbar vertippt, antwortet sie jedoch nicht auf die Anfragen und Petitionen der Initiative. „Bisher haben wir keine Antwort von ihr erhalten“, sagt Jens Kröger. „Ich habe für meine Petition nicht mal eine Eingangsbestätigung bekommen“, sagt Karl-Georg Wellmann, Jurist aus Berlin und Zweitwohnbesitzer in Ahrenshoop.

Karl-Georg Wellmann. Der Jurist war von 2005 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er hat per Mail eine Petition bei der Landesregierung eingereicht – dafür bis heute aber noch keine Empfangsbestätigung bekommen. Quelle: privat

„Es ist die Arroganz der Macht“, kritisiert Wellmann, der selbst seit Pfingsten wieder in MV ist. „Wenn mich jemand fragt, berufe ich mich auf ihre Aussage“, sagt er. „Ihre Einreise-Erklärung erinnert mich stark an Günter Schabowski“, nimmt Wellmann Bezug auf den einstigen SED-Funktionär, der in einer Pressekonferenz am Abend des 9. November 1989 neue Regeln für die Ausreise von DDR-Bürgern ins westliche Ausland verkündet hatte, die diese noch in derselben Nacht umgesetzt hatten.

Nur das „unverzüglich“ habe bei Schwesig gefehlt, so Wellmann. Aus seiner Sicht mache die Landeschefin mit der „Ausschließerietes“ einfach weiter. „Nur Bürger aus MV dürfen reisen und an der Ostsee Urlaub machen. Dass macht alle anderen wieder zu Bürgern zweiter Klasse.“ Seine Kritik richtet Wellmann, der die CDU lange Zeit im Bundestag vertrat, jedoch nicht nur gegen Schwesig und die SPD. „Auch die CDU hat nicht dagegen gehalten“, sagt er. „Einzig die FDP hält dagegen“, so Wellmann. „Dabei ist hier in Ahrenshoop Totentanz. Hier ist so gut wie niemand – und also auch kein Risiko.“

Von Kay Steinke