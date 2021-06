Zweitwohnungsbesitzer zurück in MV: Bürgerinitiative will weiter klagen

Stralsund

Die Zweitwohnungsbesitzer sind zurück in MV. In den Häusern in Stralsund, auf Rügen oder Usedom kehrt damit wieder Leben ein. Nun muss erstmal ein Frühjahrsputz nachgeholt werden. Kein leichtes Unterfangen. Unkraut, Geröll und Insekten haben die Grundstücke erobert. Die Abwesenheit der Eigentümer hat dem Grund und Boden offenbar nicht gutgetan.

„Es war ein absoluter Albtraum, unser schönes Zuhause in so einem Zustand vorzufinden“, berichtet Karina Sponholz über ihre Rückkehr von Berlin auf die Insel Usedom. Ihr kleines Insel-Häuschen wurde angeblich fast vollkommen eingewebt, viele der Sträucher sind vertrocknet.

„Hitzewelle kam dieses Jahr zum Glück erst spät“

„Wir hatten sogar noch Glück. Die Hitzewelle kam dieses Jahr erst spät, so haben die vielen Niederschläge den Garten noch gerettet“, führt sie weiter aus. Zusammen mit ihrem Mann nutzt sie den Urlaub, um nun mit Verspätung wieder alles auf Vordermann zu bringen. Dabei soll das hüfthohe Gras fast den Rasenmäher zum Rauchen gebracht haben. „Wir mussten fast vier Mal mähen“, sagt sie. „Eine Sense hätten wir eigentlich gebraucht.“

Bis zu vier Monate hatte die Natur teilweise Zeit ihr Unwesen auf den Zweitwohnsitzen zu treiben. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ging dabei sogar noch schärfer gegen die Zweitwohnungsbesitzer vor als Vorpommern-Rügen. Dort wurde die Einreise bereits im Februar gestoppt, erst später kam noch das allgemeine Einreiseverbot des Landes hinzu.

Rechtsanwältin Katja Kleist aus Prerow versuchte immer wieder, mit Eilanträgen gegen die Verordnung vorzugehen: ohne Erfolg. Der letzte Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass das Einreiseverbot schließlich aufgehoben sei. Für Kleist und ihre Mitstreiter kein Grund aufzugeben.

Eine Debatte um Grundrechte und Verordnungen

„Die Deltavariante und das kältere Wetter könnten zu einer vierten Welle führen. Das Ganze könnte im Herbst also von vorne losgehen“, erklärt Kleist, weshalb sie ein Hauptsacheverfahren angesetzt hat. Sie drängt darauf, dass die Angelegenheit nochmals betrachtet und die Verhältnismäßigkeit überprüft wird. „Beim Einreiseverbot handelt es sich um pauschale Beschlüsse ohne Rücksicht auf Verluste. Es wurde nicht abgewogen, ob die Zweitwohnungsbesitzer einen wesentlichen Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten“, erläutert die Anwältin ihre Position.

Streit wird weiter vor Gericht ausgetragen

Mittels Studien, Daten und Fachexperten soll das Oberverwaltungsgericht die Entscheidung nun begründen. Doch notfalls wollen Kleist und die Bürgerinitiative auch weiterziehen – bis hin zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. „Das Verfahren wird vom selben Richter bearbeitet. Ich denke nicht, dass er seine Auffassung von der Lage ändern wird. Ein Blick von außen kann da hilfreich sein“, begründet Kleist das Vorgehen.

Spendenaktion für den Rechtsstreit

Was die Kläger ärgert: Das Oberverwaltungsgericht Greifswald erhöhte offenbar die Kosten für den Zweitwohnungsprozess. Während vorher mehrere Kläger in Erscheinung traten, wird das Geschehen nun auf den Hamburger Handwerker Jens Kröger fokussiert und er als alleiniger Antragsteller fungieren. Um den Rechtsstreit zu finanzieren, sammelt die Bürgerinitiative nun Geld. 4295 Euro hätten sie bereits eingenommen, das Ziel sind 15 000 Euro.

Angeheizt wird die Kampagne über eine neue Plattform, auf der Betroffene Ärger, Wut und Frustration ablassen. Auch hier sind Bilder von verwucherten Gärten und verstaubten Häusern zu sehen. Damit dokumentierten viele Zweitwohnungsbesitzer offenbar ihre Rückkehr.

Berliner Anwalt will 3000 Euro nicht zahlen

Neben der vielen Gartenarbeit stört sich Anwalt Karl-Georg Wellmann aus Ahrenshoop an der Zweitwohnungssteuer. „Wenn der Staat uns das Wohnen untersagt, kann logischerweise keine Zweitwohnsteuer eingezogen werden“, erklärt Wellmann seinen Ärger. Er würde es nicht einsehen, knapp 3000 Euro für etwas zu bezahlen, das er nicht nutzen darf. Das Oberverwaltungsgericht verweist hier auf die Entscheidung vom 19. März, welche sich laut dem Anwalt aber auch die Mischnutzung von Vermietung und Eigennutzung beziehe und damit wenig aussagekräftig sei.

Karl-Georg Wellmann. Der Jurist war von 2005 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Am Montag hat der Zweitwohnungsbesitzer aus Ahrenshoop eine Petition beim Landtag MV eingereicht, die eine sofortige Aufhebung des Einreiseverbots für Eigentümer von Grundstücken mit Zweitwohnsitz erzwingen soll. Quelle: privat

„Wenn ich schon so hohe Beiträge zahle, sollte das Land die nötigen Kapazitäten zur Verfügung stellen“, erklärt der Anwalt. Das Gesundheitssystem sollte auch für die Zweitwohnungsbesitzer ausgelegt sein. Schließlich ist es ihr zu Hause und keine Ferienwohnung.

Von Barbara Waretzi