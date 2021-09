Zwischen Frust und Hoffnung: So starten Studierende in MV ins vierte Corona-Semester

Rostock

In MV beginnt demnächst das vierte Corona-Semester. Die Pandemie bleibt nicht ohne Wirkung auf die Studierenden. Eine Studie der Uni Greifswald zeigt, dass viele unter Isolation, Vereinsamung, Überlastung und Überforderung leiden. Zermürbend sei vor allem, dass kein Ende in Sicht sei.

Andere kommen wiederum ganz gut mit der Situation zurecht, wie eine OZ-Umfrage an den Hochschulen in Rostock und Stralsund ergab – zumal es im Wintersemester endlich die ersehnten Lockerungen geben wird.

Endlich wieder Präsenz

Finn Siems (20) ist durchgeimpft und will „endlich wieder Präsenz“. Drei seiner bisherigen vier Semester hat der Rostocker Mathestudent zu Hause erlebt. Er findet, die Uni sei mit der Corona-Situation insgesamt ziemlich gut umgegangen. Sie habe nach erstem Durcheinander schnell Angebote in der Online-Lehre gemacht und auch die Anpassung der Regelstudienzeit sei gut gewesen.

Dennoch würde er sich über mehr hybriden Unterricht – eine Mischung aus Präsenz- und Fernlehre – freuen, denn der Kontakt zu seinen Kommilitonen ist seit eineinhalb Jahren stark eingeschränkt. „Ich konnte am Online-Unterricht immer regelmäßig teilnehmen, aber einige andere hatten teils starke Probleme.“

Finn Siems (20) studiert an der Uni Rostock Mathematik. Quelle: Antonia Francke

Weniger Ergebnisse trotz Mehrarbeit

Wiebke Massing (35) muss seit Beginn der Pandemie doppelt so viel Arbeit in ihre Kurse stecken wie zuvor. Trotzdem sei wegen technischer Probleme dabei oft weniger herausgekommen. „Der Austausch mit anderen Studenten ist für mein Lehramtsstudium sehr wichtig. Das hat mir in den Corona-Semestern sehr gefehlt.“ Der Online-Kontakt sei kein Vergleich zum Präsenzunterricht, „besonders wenn viele Teilnehmer ihre Kamera nicht anmachen“.

Anna Hedwig (28) studiert in Rostock Medizin. Quelle: Antonia Francke

Anna Hedwig (28) fühlt sich verhältnismäßig privilegiert: „Das Corona-Studium war für mich nicht so schlimm wie für einige meiner Bekannten.“ Die Medizinstudentin fand die Entscheidung der Uni richtig, im März 2020 sofort in den Lockdown zu gehen. „Ich habe mich gefreut, dass aber die Bibliotheken unter Corona-Regelungen weitestgehend offen geblieben sind.“

Sie sei jedoch enttäuscht, dass die Fakultät lange für ihr Konzept gebraucht hat und Praktika – wichtigster Teil des Medizinstudiums – gekürzt wurden, kritisiert Anna. Für die Zukunft wünscht sie sich von der Uni mehr Hybridveranstaltungen und einer schnellere Digitalisierung.

Aus der Not eine Tugend gemacht

„Unsere Professoren haben aus der Not eine Tugend gemacht und in der Corona-Zeit ihre Vorlesungen per Video aufgenommen, die wir uns übers Netz abrufen können – das finde ich gut, so kann man sich einige Themenbereiche noch einmal anhören“, sagt Tara Stoffers (20), die an der Hochschule Stralsund IT-Sicherheit und Mobile Systeme studiert. „Bei uns laufen jetzt ganz normal wieder Präsenz-Veranstaltungen. In den Hörsälen sitzen wir 1,5 Meter Abstand. Wenn es enger wird, müssen wir Masken tragen, aber damit habe ich kein Problem“, sagt Tara.

„Es ist einfach super, dass wir wieder Präsenzveranstaltungen besuchen können“, meint auch ihr Kommilitone Daniel Struwe (25). „Es ist auch sehr entgegenkommend von der Hochschule, dass wir uns zweimal pro Woche Tests abholen können. Ich kann echt nichts Negatives über die Regelungen bei uns auf dem Campus sagen, weil es unter den gegebenen Umständen fast alles wieder normal weiter geht.“

Daniel Struwe (25) Quelle: Christian Roedel

Viel bequemer ohne Tests

„Ich bin geimpft und brauche keine Tests mehr zu machen, was das Studieren unter den derzeitigen Bedingungen natürlich sehr viel bequemer macht“, findet Anna Prinzler (28), die gerade ihr Masterstudium in Betriebswirtschaftslehre absolviert. „Nur im Foyer müssen wir alle Masken tragen oder wenn die Abstände von 1,5 Meter bei Veranstaltungen nicht eingehalten werden können.“

Masterstudentin Anna Prinzler (28) Quelle: Christian Roedel

Von Antonia Francke und Christian Rödel