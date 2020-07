Barth

Schwerer Unfall auf der Landstraße 23 zwischen Löbnitz und Barth: Am Dienstagnachmittag sind dort zwei Autos frontal zusammengestoßen. Sechs Personen, darunter drei Kinder, wurden schwer verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz.

Das Unglück hat sich nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr ereignet. In einer Kurve auf Höhe des Barther Flughafens sind ein mit mehreren Insassen besetzter Peugeot, der in Richtung Barth unterwegs war, und ein Dacia, der in Richtung Löbnitz fuhr, frontal zusammengeprallt. Warum eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar. Beide Fahrzeuge wurden mehrere Meter weit in einen Graben geschleudert.

Augenzeugen verständigten den Notruf. Zahlreiche Rettungswagen, mehrere Notärzte, zwei Hubschrauber, Feuerwehr, Polizei und ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort.

In einem der Fahrzeuge befanden sich mehrere Kinder und ein Baby. Der Peugeot-Fahrer war fast eine Stunde in seinem Unfallwrack eingeklemmt und musste mit schwerer Technik befreit werden. Das Auto wurde mit Hilfe einer Drehleiter und Spanngurten gesichert.

Zwei Verletzte wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die anderen vier verletzten Insassen wurden mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht.

Die L 23 blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls laufen.

Von Stefan Tretropp