Die Redewendung „zwischen den Jahren“ hört man im Dezember wieder öfter. Doch wann und was genau soll das sein? Auf den 31. Dezember 2019 folgt doch nahtlos der 1. Januar 2020, da gibt es kein Dazwischen.

Sinn ergibt die Redewendung mit einem Blick in die Geschichte. Sie hängt mit den unterschiedlichen Festlegungen des Jahreswechsels zusammen, die es bis in die frühe Neuzeit hinein schon allein in Europa beziehungsweise in der christlichen Welt gab. Der 25. Dezember (Geburt Jesu), der 1. Januar und der 6. Januar (Taufe Jesu) waren die häufigsten Neujahrsdaten.

Denn Neujahr ist kein natürliches, sondern ein festgelegtes Datum, das je nach Kalendersystem und selbst bei Verwendung desselben Kalenders an einem anderen Tag gefeiert wurde - je nach Land, Region, Kultur und Religion. Die Differenz der Tage zwischen den verschiedenen Neujahrsdaten ist also eine Zeit „zwischen den Jahren“.

„Zwischen den Jahren“ seit dem 17. Jahrhundert bekannt

Wann genau diese Phrase entstand und worauf sie sich ursprünglich bezog, ist nicht eindeutig geklärt. Doch ist sie spätestens seit dem 17. Jahrhundert belegt, als mit der Einführung des Gregorianischen Kalenders lange Zeit zwei Kalendersysteme konkurrierten. „Zwischen den Jahren“ könnte also ursprünglich die Differenz der Tage zwischen dem bis dahin gültigen Julianischen und dem neuen Gregorianischem Kalender bedeutet haben. Verträge zwischen katholischen Fürsten, die dem Gregorianischen Kalender folgten, und protestantischen Fürsten, die am Julianischen Kalender festhielten, mussten beispielsweise mit beiden Daten versehen werden, etwa als 3./14. April 1750. Um die Jahreswende differierten dann auch die Jahreszahlen zwischen den Gebieten des alten und des neuen Kalenders.

Aber wie bereits erwähnt, selbst bei Verwendung desselben Kalendersystems wurde Neujahr unterschiedlich gefeiert. Der Jahresanfang war nach dem Römischen Kalender bis zum Jahre 153 v. Chr. am 1. März, wenn im Tempel der Vesta das heilige Feuer entzündet wurde und die hohen Beamten, die Konsuln, ihr Amt antraten. Im Jahr 153 v. Chr. begannen die Konsuln ihre Herrschaft erstmals am 1. Januar. Fortan galt dieser Tag für das gesamte Römische Reich als Jahresanfang.

Was haben Sonne und Mond damit zu tun?

Dabei blieb es auch mit Einführung des Julianischen Kalenders 45 v. Chr. Er war im gesamten Römischen Reich anerkannt, die Jahresanfänge wurden dennoch von Region zu Region verschieden gehandhabt. Die Christen begannen das Jahr zunächst am Tag der Taufe Jesu, dem 6. Januar. In der Mitte des 4. Jahrhunderts, als statt der Taufe die Geburt Jesu am 25. Dezember gefeiert wurde, verlegten die Christen auch den Jahresanfang auf diesen Tag.

Aber auch und vor allem unsere beiden prominentesten Gestirne, Sonne und Mond, bewirken Zeiten zwischen den Jahren. Das Sonnenjahr gibt die Spanne an, die die Erde benötigt, um sich einmal um die Sonne zu bewegen. Das sind 365 Tage, fünf Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden – oder 365,24219 Tage. Ein Mondjahr ist rund elf Tage kürzer. Diese Differenz ist also auch eine Zeit zwischen den Jahren, nämlich zwischen dem Sonnen- und dem Mondjahr.

Für die Berechnung des Mondjahres ist die Wintersonnenwende entscheidend. Ein Mondjahr endet mit dem letzten Neumond vor der Wintersonnenwende. Das neue Mondjahr schließt aber nicht direkt an, sondern wird erst ab dem ersten Vollmond nach der Wintersonnenwende gezählt. Die Phase zwischen altem und neuem Mondjahr ist ebenfalls eine Zeit zwischen den Jahren.

Jede Kultur hat ihre eigenen Kalender

Um die Verwirrung komplett zu machen: Andere Kulturkreise und selbst die Kirchen haben bis heute ihre eigene Zählung. Evangelisches und katholisches Kirchenjahr beginnen beispielsweise mit dem ersten Advent, für orthodoxe Christen beginnt das Jahr am 1. September.

Heutzutage wird die Phrase „zwischen den Jahren“ ganz pragmatisch verwendet - üblicherweise für die Tage von Weihnachten bis Neujahr beziehungsweise bis zum ersten Neujahrs-Wochenende, wenn viele Firmen Betriebsruhe halten und viele Menschen frei haben.

