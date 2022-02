Rostock

Obwohl der Kalender noch ganz klar auf den Winter verweist, ist das Wetter bisher eher herbstlich. Bislang sieht alles danach aus, als verlaufe der Winter 2021/2022 in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin mild.

Ein milder Winter in MV – trotz wenig Sonne

OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann resümiert den Winter in MV als überdurchschnittlich warm: „Im Dezember verzeichnen wir einen Temperaturanstieg von circa einem Grad, im Januar waren es plus drei Grad zu viel.“ Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt, dass der Winter bisher um zwei Grad Celsius vom Durchschnitt abgewichen ist. Für den Februar wird ein sich fortsetzender Wettertrend erwartet, mit abermals um die drei Grad Celsius zu viel für die Jahreszeit.

In den vergangenen Jahren setzte sich laut DWD auch etwas mehr Regen als sonst im Norden und an der Küste durch, im Süden hingegen ist es tendenziell etwas zu trocken im Winter. Nach Angaben des DWD gibt es im Winter deutlich weniger Sonne im ganzen Bundesland. Eine Ausnahme bilde Rügen, so Eixmann.

Tendenz zu überdurchschnittlichen Temperaturen

Ob der Winter schon vorbei ist, kann noch niemand einschätzen. „Der Trend tendiert zu weiteren Tiefs mit milder Luft“, kündigt Ronald Eixmann den weiteren untypischen Winterverlauf an.

„Fakt ist, die Temperaturen sind signifikant über dem klimatologischen Mittelwert“, sagt Eixmann. Diese anhaltend milden Winterwerte könnten demnach immer deutlicher auf einen Klimawandel hindeuten.

Von cab